El Telecable pierde en Vila-Sana su primer partido de liga: así fue la jornada para los equipos asturianos en la Liga Iberdrola

Algún día tenía que llegar y al Telecable le tocó en la jornada cinco de la Liga Iberdrola. El conjunto gijonés sufrió la primera derrota de la temporada ante el CP Vila-Sana, en un encuentro que puso muy cuesta arriba desde los primeros compases.

Y es que el conjunto catalán encontró el premio muy pronto, cuando ambos equipos aún estaban tratando de asentarse en el partido. Aina Florenza chutó desde zona lateral y Viki Caretta le detuvo el primer lanzamiento, pero al hacerse con el rechace la propia jugadora pudo anotar el primer gol. Y el segundo no tardaría en llegar, tras una buena transición que finalizó María Porta. El resultado adverso afectó a las de Natasha Lee, que cada vez tenían más dificultades para convertir sus posesiones en ocasiones claras, sobre todo ante la férrea defensa local. Aún así, el Telecable pudo recortar distancias tras un buen contraataque que se acabó estrellando contra el poste.

Tras el paso por los vestuarios el Telecable siguió buscando recortar diferencias, pero se encontraba constantemente con la meta local. El Vila-Sana tenía claro lo que tenía que hacer y Elsa Salvañá se aprovechó de un error en salida de balón de las gijonesas para anotar el tercero. El gol caía como un jarro de agua fría en las filas del Telecable, pero las de Natasha Lee siguieron intentándolo y a punto estuvieron de recortar distancias en varias ocasiones, pero no hubo más cambios en el marcador.

El eNe Oposiciones, goleado por el Palau

El eNe Oposiciones Mieres sigue viviendo una adaptación a la máxima categoría muy complicada. El cuadro de Carlos García Villamil sufrió ayer otra dolorosa derrota, esta vez ante el Generali HC Palau por 11-0. Las catalanas fueron muy superiores desde el inicio y al descanso ya tenían una renta de tres tantos. Fue tras el paso por los vestuarios cuando las locales hicieron más daño, con otros tres goles en los primeros cinco minutos y una goleada final muy dolorosa para el cuadro asturiano. Las de Mieres se mantienen colistas de la Liga Iberdrola con cero puntos y lo más preocupante son sus números: solo tres goles a favor y cuarenta en contra. Por ponerlo en contexto, el siguiente equipo más goleado ha recibido la mitad (22). La próxima semana tendrán una nueva oportunidad, esta vez ante su gente en el Visiola Rollán, donde se medirán al San Cugat.