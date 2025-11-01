El Universidad de Oviedo arrasa en el Campeonato de Asturias de cross: estos son los clubes clasificados para el Nacional
El conjunto ovetense vence en la categoría absoluta, tanto en la modalidad masculina como en la femenina, y será uno de los equipos que representará a Asturias en el campeonato de España que se celebrará el 23 de noviembre en Atapuerca
Javi Viso
El Universidad de Oviedo fue el gran vencedor del Campeonato de Asturias de cross de clubes, disputado esta mañana en Panes, al proclamarse campeón en la categoría absoluta, tanto en la modalidad masculina como en la femenina. Su dominio fue tal que siete de los ocho primeros corredores en pasar por la meta vestían los colores del combinado ovetense.
En la modalidad masculina completaron el podio el Club Oriente (Llanes)y La Cerezal (Ribadesella), mientras que en la femenina Recta Final (Luarca) y el Club Oriente acompañaron al Uni. El premio para los dos primeros clubes clasificados es aún mayor, puesto que da acceso al Campeonato de España de cross que se disputará el próximo 23 de octubre en Atapuerca (Burgos).
El Campeonato de Asturias se celebró en Panes, en el circuito de La Brañona, y contó con un circuito fundamentalmente llano y muy vistoso. El inicio y el final era el mismo: el campo de fútbol de La Brañona, y contó con una extensión de 6.500 metros que se realizaban en cinco vueltas. Los tres corredores más rápidos fueron Jaime Bueno (19:52 minutos), David Alfonso (20:16) y Gerardo Casas (20:18), todos del Universidad de Oviedo.
El presidente del Club Oriente Atletismo y uno de los organizadores del evento, Paco Soliño, quiso agradecer a la Federación que tengan en cuenta a todas las zonas de Asturias. “Destacaría que se haya llevado a Panes esta competición porque también hay que sacar el Atletismo fuera del centro”, explicó.
