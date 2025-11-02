Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Astures logra su primera victoria en División de Honor

El Hello! Rentacar Astures consiguió su primera victoria en la División de Honor, la máxima categoría del bádminton español. El equipo asturiano derrotó al San Fernando Valencia. Mario Rodríguez brilló en individuales y en dobles Perals, junto a Villanueva primero y Gaudin después, ganó sus dos partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  2. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  3. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  4. Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
  5. La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
  6. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  7. Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
  8. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón

Este es el dinero (con varios ceros) que destina Corvera al fomento del deporte en el concejo

Este es el dinero (con varios ceros) que destina Corvera al fomento del deporte en el concejo

La instrucción por la muerte de Eloy Malnero se cierra un año después de su fallecimiento

La instrucción por la muerte de Eloy Malnero se cierra un año después de su fallecimiento

El balance de "La Asturias que funciona": "Estimulantes" casos de éxito local en una Facultad que forma economistas "para el mundo"

El balance de "La Asturias que funciona": "Estimulantes" casos de éxito local en una Facultad que forma economistas "para el mundo"

La seria advertencia del presidente de Asturiana de Zinc: "El riesgo de deslocalizaciones como la de Alcoa sigue latente en Asturias"

La seria advertencia del presidente de Asturiana de Zinc: "El riesgo de deslocalizaciones como la de Alcoa sigue latente en Asturias"

El análisis político de la semana de Vicente Montes: El presupuesto: números y símbolos

Zapico pide que los partidos negocien las cuentas a tres bandas en la Junta

Zapico pide que los partidos negocien las cuentas a tres bandas en la Junta

Crónicas gijonesas: En un campo no santo

Crónicas gijonesas: En un campo no santo

El Arenteiro, juego directo y resultados muy cortos

El Arenteiro, juego directo y resultados muy cortos
Tracking Pixel Contents