Asturias entrega sus premios a los mejores de los dos últimos años

La Federación Asturiana de Baloncesto que preside Alberto Cuervo celebró la gala de este año y la del anterior, que no se llevó a cabo por el proceso electoral. En ella estuvo invitado y ejerciendo de maestro de ceremonias una leyenda del baloncesto español: Fernando Romay. El gigante gallego es un mito tanto del Real Madrid como de la selección española. También asistió la directora general de Deportes del Principado, Manuela Eleazar Fernández Ena, y otros representantes políticos, como los concejales de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez; Gijón, Jorge Pañeda; y Avilés, Juan Carlos Guerrero.