El Círculo Gijón Baloncesto cae (79-70) en la difícil cancha del Starlabs Morón
El equipo asturiano, tras un gran primer tiempo, acaba sucumbiendo ante uno de los equipos más potentes de Segunda FEB
N. L.
Gijón
El Círculo Gijón cayó en la cancha del Starlabs Morón, equipo recién descendido de Primera FEB y cuya cancha es una de las más complicadas de toda Segunda FEB. Un pabellón pequeño y que se suele llenar hasta la bandera. A pesar de ello, el equipo gijonés le plantó cara, sobre todo en una primera mitad en la que fue superior, yéndose a vestuarios nueve arriba (34-43). Reaccionó el conjunto sevillano en la segunda, secando al Círculo en el tercer cuarto (19-8) para acabar llevándose un disputado encuentro.
