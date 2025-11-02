El Círculo Gijón Baloncesto cae (79-70) en la difícil cancha del Starlabs Morón

El Círculo Gijón cayó en la cancha del Starlabs Morón, equipo recién descendido de Primera FEB y cuya cancha es una de las más complicadas de toda Segunda FEB. Un pabellón pequeño y que se suele llenar hasta la bandera. A pesar de ello, el equipo gijonés le plantó cara, sobre todo en una primera mitad en la que fue superior, yéndose a vestuarios nueve arriba (34-43). Reaccionó el conjunto sevillano en la segunda, secando al Círculo en el tercer cuarto (19-8) para acabar llevándose un disputado encuentro.