Dani Vidal, técnico del Avilés, quiere mantenerse con los pies en el suelo: "Aún estamos en la jornada 10, hay que centrarse en el día a día"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, mostró su felicidad tras conseguir tumbar al Arenteiro y volver a la senda de la victoria. El catalán destacó los minutos de Eze, que debutó hoy, y, a pesar de regresar a los puestos de play-off, no quiso lanzar las campanas al vuelo: "Aún queda mucho, hay que centrarse en el día a día".

Análisis del partido

“Sabíamos que el partido iba a ser de una dificultad máxima, que habían hecho méritos como para tener más puntos en los últimos partidos. Nosotros veníamos de jugar el jueves Copa del Rey, además del partido ante el Madrid Castilla, que fueron dos desplazamientos seguidos con muchísimos kilómetros. Estoy contento con la victoria, creo que el equipo la necesitaba.

Portería a cero

“No era una situación que me alarmase en exceso. Creo que, por el nivel de las ocasiones que estábamos recibiendo, los goles que estábamos encajando no eran acordes. Teníamos un punto de mala suerte. Ante el Madrid Castilla los dos primeros balones que entraron en el área fueron gol. Hoy hemos tenido cierta fortuna con la última para de Álvaro Fernández”.

El estado físico de Borja Granero y Campabadal

“Tienen molestias. Son dos jugadores que se conocen, que tienen oficio. Borja anduvo justo toda la semana, por eso no fue a la Copa del Rey. Sabíamos que si salía a inicio nos podía aguantar alrededor de 60 minutos. A Campabadal hoy le costó un poco más aguantar todo el partido. Era una semana complicada, por el doble partido y los kilómetros”.

El debut de Eze

“Me voy contento por él. Me gustaría poner en valor el trabajo de los jugadores que menos están participante, como Natalio, Eze o Viti. Se están dejando la vida en el día a día y están poniendo todo de su parte para, cuando tengan la oportunidad, hacerlo bien. Eze recogió su premio y esperamos que siga así toda la temporada”.

Las dos revisiones del FVS

“Tenemos un pacto con los jugadores de que tiene que ser ellos los que pidan la revisión. Cayarga siente que lo pisan, pero tuvimos mala suerte, porque me han dicho que el que lo pisa es un compañero. El posible penalti a Raúl Rubio me lo piden los jugadores con bastante insistencia, me dicen que hay un golpe con el brazo en la cara. Para el árbitro no fue suficiente. Hay días que me he quedado con las dos tarjetas, hoy antes de la media hora ya no me quedaba ninguna. Por suerte hemos acabado ganando y no las hemos necesitado".

Vuelta al play-off

“Voy a seguir en la misma línea que cuando ganamos tres partidos seguidos o cuando perdimos los dos últimos. Hoy hay que disfrutarlo, pero mañana volveremos a trabajar. Estamos en la jornada 10, queda mucho. Hay que centrarse en el día a día y mejorar. El equipo tiene mucha hambre, eso nos hace ser optimistas".

Análisis del equipo tras diez partidos

“Los resultados nos están acompañando, estamos contentos con el rendimiento del equipo. Lo que me hace ser más optimista es que tenemos un margen de mejora grande, sobre todo por la actitud de los jugadores. Levantan la mano cuando se equivocan, son autocríticos, no rehúyen del error… El día a día está siendo muy bueno y eso, sumado a los resultados, es lo que más optimista me hace ser”