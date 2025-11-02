Día de muchos pinchazos en la zona alta: así fue la jornada 9 en el grupo asturiano de Tercera Federación

Jornada de sorpresas en el grupo asturiano de Tercera Federación, con pinchazos de los tres primeros clasificados. El Llanera se coloca como líder en solitario, mientras que los grandes beneficiados son el Mosconia y el Sporting Atlético, que tras sus goleadas recortan distancia con los candidatos al ascenso. Estos son todos los detalles de la jornada 9:

El Sporting Atlético se crece

L’ENTREGU 1-4 SPORTING ATLÉTICO L’Entregu: Gonzalo (2); Pablo (2), Cristian Ferreiro (2), Mateo Casas (2), Meana (2), Cristian García (2), Borja Vicente (2), Pacoli (2), Leyder (2), Mario Canal (2) y Álvaro Díaz (2). Cambios: Berto Arias (2) por Cristian García, min. 45. Meaurio (1) por Meana, min. 66. Nacho Brañanova (1) por Borja Vicente, min. 73. Sporting Atlético: Mario Ordóñez (1); Álex Diego (2), Fede Lussenhoff (2), Iker Martínez (3), Mbemba (2), Aarón (3), Mata (3), Cris Ferreres (2), Enol Prendes (2), Marcos Fernández (2) y Oyón (2). Cambios: Samu Montes (1) por Marcos Fernández, min. 73. Carlos Hernández (1) por Cris Ferreres, min. 73. Loki (1) por Oyón, min. 78. Mancha (1) por Enol Prendes, min. 78. Adri Sancho (1) por Fede Lussenhoff, min. 78. Goles: 0-1, min. 45: Oyón. 1-1, min. 53: Berto Arias. 1-2, min. 58: Marcos Fernández. 1-3, min. 63: Aarón. 1-4, min. 75. Oyón. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó a locales Álvaro, Berto Arias y Vicente. Nuevo Nalón: unos 350 espectadores.

El Sporting Atlético está enderezando el rumbo y tras un dubitativo inicio de Liga encadena dos goleadas (la pasada jornada ganó por 7-0 al Colunga) ante dos buenos rivales que le permiten escalar posiciones en la tabla y, sobre todo, mejorar la imagen y la confianza.

La primera parte fue de control casi total por parte del Sporting Atlético, que salió muy metido, contrarrestando el dominio el equipo local de Lucho Valera con alguna contra no exenta de peligro para la meta de Mario Ordóñez. Cabe destacar un disparo de Borja Vicente, que se fue fuera por poco, y otro de Mateo Casas, que bloqueó Mario Ordóñez. Por su parte, el Sporting Atlético dominó el centro del campo, llegando muy bien por las bandas, aunque sus atacantes no lo culminaron.

En el minuto 42, se produce un lance fortuito fruto del cual se lesiona el delantero local Cristian García, que es retirado en camilla. En el descuento de esta primera parte, con los locales jugando con uno menos, en una acción por banda del Sporting Atlético, Cristian Ferreres pone un centro extraordinario a Oyón que, de cabeza, hace un gol de bella factura, sin que Ardura pudiera hacer nada por despejar el balón. Tuvo una más el Sporting Atlético en esta primera mitad, pero desaprovechó una contra de cuatro para uno, que solventó Pacoli.

En la segunda parte, el Sporting Atlético tuvo una efectividad plena ante la portería de Ardura. No obstante, aunque el filial salió mejor, L’Entregu empató por medio de Berto Arias, que cabeceó magistralmente un medido centro de Meana. A partir del minuto 55, el filial rojiblanco apretó el acelerador y Marcos Fernández convirtió el 1-2 al aprovechar un rechace de la defensa local a disparo de Aarón. Este mismo jugador hizo el 1-3 al recoger un rechace de Ardura a disparo de Cris Ferreres.

El cuarto gol visitante fue consecuencia de una jugada trenzada, con pase de Mata a Oyón, quien la coló por toda la escuadra sin que Ardura pueda hacer nada. Todavía tuvo una ocasión más el Sporting Atlético al plantarse solo ante Ardura Samu Montes, pero el atacante no logró superarlo. El filial rojiblanco le está cogiendo el puso a la Liga y parece que empieza a hacer lo que de él se espera.

El Siero tumba al Cova, líder, tras una gran segunda parte

SIERO 2-1 COVADONGA Siero: Aitor (2);Donate (2), Robert(1), Álex Blanco (2), Nacho (3), Gamarra (1), Dani (2), Santullano (2), Carlos Figaredo (1), Vigil (1) y Noé (2). Cambios:_Juan (2) por Gamarra, min. 33. Ricki (1) por Santullano, min. 63. Medori (1) por Figaredo, min. 63. Covadonga: Carlos Aranburu(2);Trabanco (1), Tineo (2), Guille Cueto (2), Michel Secades (2), Guille Thompson (2), Pablo Secades (1), David Ruiz (1), Xurde (1), Bauti (1) y Miguel (1). Cambios: Álex Arias (2) por Tineo, min. 56. Iván_Fernández (1) por Guille Thompson, min. 56. Emilio Morilla (1) por Bauti, min. 65. Marqueta (s.c.)_por Pablo Secades, min. 78. Sergio Madrigal (s.c.) por David Ruiz. Goles: 0-1, min. 24: Tineo. 1-1, min. 55:_Nacho. 2-1, min. 68:_Dani. Árbitro: Peraleda Mateos (Avilés). Amonestó por el Siero a Donate, Noé y Juan, y a Xurde y Miguel . El Bayu: unas 650 espectadores.

Jaime Río | Pola de Siero

El Cova controló la primera parte, tuvo ocasiones y se adelantó tras una ocasión de Thompson que acabó en un córner que aprovechó Tineo. Tras el descanso cambió por completo el partido y el Siero tomó el mando, marcando Nacho y Dani dos goles que tumban al equipo que llegaba líder y dan tres puntos de oro al recién ascendido Siero.

El Llanes remonta y golea al Colunga

COLUNGA 1-4 LLANES Colunga: Javi (1), Nacho (2), Rodri (2), Jandro (2), Pedregal (1), Nico (2), Blanco (2), Miguel (2), David (2), Abraham (2) y Pedro (1). Cambios: Abel (1) por Álvaro, min.73. Guille (1) por David, min.73. Antón (1) por Blanco, min.85. Saúl (1) por Abraham, min.85. Llanes: Moi (2), Hugo (2), Wade (2), Iván (2), Bamba (2), Richi (2), Álvaro (2), Canal (2), Ivanchu (3), Landry (2) y Fernández (2). Cambios: Bayón (1) por Landry, min.61. Mundaka (1) por Hugo, min.61. Varela (1) por Fernández, min.75. Huerta (1) por Álvaro, min.80. Goles: 1-0, min. 7: Nico. 1-1, min. 26: Fernández. 1-2, min. 77: Carlos Argüelles. 1-3, min. 79: Ivanchu. 1-4, min. 82: Ivanchu. Árbitro: Martínez-Illescas (Oviedo). Amonestó al local Rodri. Santianes: unos 100 espectadores.

Manolo | Colunga

Partido muy vistoso el que se vivió en Santianes en el que el Llanes remontó y goleó al Colunga. Los locales consiguieron adelantarse pronto, pero el Llanes empató en el ecuador del primer tiempo y tuvo el segundo antes del descanso con un remate que se estrelló en el larguero. Tras el descanso arrancó mejor el Colunga, que dispuso de varias ocasiones, pero los visitantes estuvieron más acertados y anotaron tres goles en apenas cinco minutos cerca del final para vencer.

El Ceares empata a un grande

CEARES 0-0 LLANERA Ceares: Nacho Rubiera (1); Héctor (1), Rafa Felgueroso (3), Samu (3);_Pelayo Muñiz (2), Mateo Nistal (2), Madeira (2), Steven (2), Layman (2);_Sandoval (3) y Pedro (2). Cambios: Enol (1) por Héctor, min. 46. Ferreiro (1) por Pedro, min. 64. Otero (s.c.) por Steven, min. 81. Llanera: Javi Benítez (1);_Otia (2), Ousmane (1), Izan (1), Estébanez (1);_Vity (2), Vaamonde (1), Collado (1), Romaric (1); Álex (1) y Mathieu (2). Cambios: Corgo (1) por Álex, min. 46. Pablo Longo (1) por Estébanez, min. 72. Árbitro: Aspra Fernández (delegación del Oriente). Expulsó al visitante Ousmane, min. 42. Amonestó al visitante Collado y al entrenador, Chuchi Collado. La Cruz: Unos 400 espectadores.

Partido importante en La Cruz entre un Llanera que llegaba en la segunda posición de la tabla y un Ceares situado en la zona media, tras golear 0-5 al Titánico la jornada anterior. En el minuto 6, una jugada por la izquierda de Collado acaba con un pase al área pequeña que remata Romaric y salva Héctor bajo palos. Un minuto después, en el 7, nueva acción por la izquierda: Héctor centra al punto de penalti, donde Sandoval remata y estrella el balón en el larguero; la pelota bota sobre la línea y sale fuera. En el 9, otra buena jugada cearista termina con Steven entrando en el área y un disparo que se marcha rozando el poste.

Los primeros quince minutos fueron igualados. El Llanera intentó imponer su fuerza y envergadura, pero el Ceares, al contragolpe, generó dos ocasiones muy claras. Llegada la media hora, el marcador seguía 0-0, aunque los locales eran quienes mejor estaban y dominaban el juego, con llegadas de mucho peligro. El Llanera abusaba de los balones largos en busca de Romaric y Mathieu, que ganaban por alto. En el minuto 43 llegó el punto de inflexión: el Llanera se quedó con diez jugadores tras una roja directa a Ousmane por una falta sobre Madeira al borde del área, siendo el último defensa. El primer tiempo finalizó con empate a cero, pero con el Ceares mereciendo ir por delante por juego y ocasiones.

La segunda parte comenzó con un cambio por equipo: Héctor, lesionado, dejó su puesto a Enol, y el Llanera retrasó a Mathieu al centro de la defensa para suplir la expulsión de Ousmane. El encuentro continuó con dominio local, aunque con menor intensidad. Pese a jugar con uno menos, el Llanera se replegó bien y buscó salir a la contra. Aun así, el Ceares siguió acumulando llegadas y en el minuto 83 dispuso de una triple ocasión con tiros consecutivos de Layman, Ferreiro y Madeira, que terminaron desviados a córner por la defensa visitante.

El partido concluyó con emoción en ambas áreas, pero sin goles. Resultado final: 0-0. Un empate injusto por lo visto en los noventa minutos, con tres ocasiones clarísimas del Ceares por una del Llanera. El conjunto gijonés mantiene su buena línea y sigue sin perder ante los gallitos de la categoría, como el Caudal, el Entregu y el propio Llanera. n del Oriente). Expulsó al visitante Ousmane, min. 42. Amonestó al visitante Collado y al entrenador, Chuchi Collado.

El Lenense rescata un punto en el último suspiro

GIJÓN INDUSTRIAL 1-1 LENENSE Gijón Industrial: Raúl (2), Quintín (1), Rueda (1), Ilán (1), Isra (1), Borja Prieto (1), Mauro (1), Del Río (1), Gonzalo (1), Chery (1) y Adri (1). Cambios: Álvaro (1) por Borja Prieto, min. 29. Héctor (1) por Adri, min.62. Lenense Proinastur: Bussmann (1), Filip (1), Blanco (1), Dani (1), Lucas (1), Sánchez (2), Momo (1), Darío (1), Iago (1), Naredo (1) y Dani Suárez (1). Cambios: Simón Rodríguez (1) por Filip, min.78. Vicente (1) por Lucas, min.78. Pelayo (s.c.) por Dani Suárez, min.88. Ángel (s.c.) por Sánchez, min.88. Goles: 1-0, min.64: Héctor. 1-1, min.93: Gonzalo, en propia puerta. Árbitro: Fernández Ladreda (Oviedo). Expulsó al local Álvaro. Amonestó a los locales Mauro y Quintín, y al visitante Pelayo. Santa Cruz: unos 200 espectadores.

Partido importante en Santa Cruz en la lucha por la salvación que deja más satisfecho al Lenense, que con un gol en propia de Gonzalo en el descuento sale de los puestos de descenso. Fue un encuentro con pocas ocasiones en el primer tiempo. Tras el paso por los vestuarios mejoraron los locales, que se adelantaron en el marcador. En la recta final, Álvaro fue expulsado y el Lenense aprovechó la superioridad para sumar un punto vital.

El Mosconia se da el gusto y regresa al play-off

MOSCONIA 5-0 TITÁNICO Mosconia: Víctor (2), Berlanga (2), Morcillo (3), Gonzalo (2), Campomanes (3), Borja Alonso (3), Nico Arce (2), Carlos Cid (3), Aitor Brito (2), Jandrín (2) y Fagir (3). Cambios: Muñiz (2) por Campomanes, min. 66. Espina (2) por Gonzalo, min. 66. González (2) por Jandrín, min. 72. Perera (3) por Brito, min. 72. Guardado (2) por Borja Alonso, min. 80. Titánico: Nico Solís (1), Álex García (1), Pablo Flores (1), Barbón, Armayor (1), Joan (1), Eloy Ordóñez (1), Jairo Vidal (1), Lele (1), Mati (1) y Álex Hornas (18). Cambios: Borja (1) por Mati, min. 62. Pablo Fernández (1) por Eloy Ordóñez, min. 62. Denzel (1) por Armayor, min. 66 Goles: 1-0, min. 6: Morcillo. 2-0, min. 21: Carlos Cid. 3-0, min. 47: Fagir. 4-0, min. 65: Fagir. 5-0, min. 82: Perera Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Amonestó a los visitantes Joan y Eloy Ordóñez. Marqués de la Vega de Anzo: Unos 300 espectadores.

El Mosconia volvió a la senda de la victoria con un contundente triunfo ante el Titánico que le permite regresar a la zona de play-off y recortar distancias con sus principales rivales en la lucha por el ascenso.

El primer gol llegó muy pronto con un gol de Morcillo tras un saque de esquina. Los locales, muy metidos en el encuentro, no tardarían en anotar el segundo gracias a un robo en campo contrario que acabaría rematando Carlos Cid a placer en el segundo palo. El Titánico trató de reaccionar y dispuso de un par de buenas oportunidades, pero el resultado no se movería antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Mosconia no dio opción y sentenció el choque con un tempranero tanto de Isma Fagir. El encuentro se abrió y la defensa visitante comenzó a dejar más espacios que supo aprovechar el cuadro local. Isma Fagir volvió a ver portería al batir en el mano a mano a Nico Solís.

A raíz del cuarto tanto bajó considerablemente la intensidad de ambos equipos, pero los recién entrados querían demostrar y en una acción producida por tres de los cambios del Mosconia llegaría el quinto y definitivo, obra de Perera en el 82’. Con este resultado, el conjunto moscón regresa a los puestos de play-off y recorta puntos con sus principales rivales en la lucha por el ascenso, mientras que el Titánico se sitúa a un solo punto del descenso.

El Caudal choca contra un serio Avilés Stadium

CAUDAL 2-2 AVILÉS STADIUM Caudal: Javi Morán (1); Sergio Ordóñez (2), Mario Sánchez (2), Agus Porto (2), Borja Rodríguez (2), Vicente Antuña (1), Julio Delgado (1), Diego Boza (2), Iván Elena (2), Claudio Medina (2) y Jairo Cárcaba (3). Cambios: Michael (2) por Julio Delgado, min. 46. Kike Fanjul (1) por Vicente Antuña, min. 60. Montequín (1) por Claudio Medina, min. 75. Nacho Velardi (s.c.) por Boza, min. 85. Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Edu Guerra (2), Manu Rojo (1), Néstor Bustelo (2), Marcos Noya (1), Bryan Jiménez (2), Josín_Remuñán (2), Kian (1), Pelayo Cuesta (1), Mario López (2) y Borja López (1). Cambios: Nelson Cáceres (2) por Manu Rojo, min. 49. Pablo Bango (1) por Pelayo Cuesta, min. 49. Rodrigo López (1) por Josín Remuñán, min. 57. David_Heres (1) por Néstor Bustelo, min. 74. Richeirt (1) por Kian, min. 74. Goles: 0-1, min. 1: Bryan Jiménez. 1-1, min. 2: Jairo Cárcaba. 1-2, min. 28:_Josín_Remuñán. 2-2, min. 60: Jairo Cárcaba. Árbitro: Claudio Fernández García (Oviedo). Amonestó por parte local a Julio Delgado, y por parte visitante a Chechu Grana, Bryan Jiménez, Mario López, Borja López y Richert. Hermanos Antuña: unos 200 espectadores.

Dani Ruiz | Mieres

El Caudal se dejó dos puntos en su campo ante el Avilés Stadium, rival ante el que era favorito pero que se puso dos veces por delante en el marcador y que supo defenderse después para acabar llevándose un punto que le deja con muy buen sabor de boca. Para conseguirlo, el equipo de Avilés tuvo que resistir a unos últimos minutos que fueron de total dominio caudalista. Los de Adrián_González se volcaron a por el gol que le diera la victoria en una jornada en la que casi todos los equipos de arriba pincharon.

El partido comenzó con dos goles en apenas dos minutos, uno para cada equipo: empezó poniéndose por delante el equipo visitante por medio de Bryan Jiménez, pero en apenas un minuto Jairo Cárcaba igualó para los de Mieres tras un robo de balón de Claudio Medina a Chechu Grana en la salida de balón. Este le dio el balón a su compañero Cárcaba que marca a puerta vacía.

Seguía intentándolo el Caudal, pero se llevó otro jarro de agua fría al ver cómo Josín Remuñán, tras recibir una prolongación de cabeza de su compañero Bryan Jiménez, y tras un control con la derecha y de disparo raso, batía a Javi Morán y volvía a poner por delante a su equipo.

Claudio Medina y Jairo Cárcaba tuvieron ocasiones para empatar hasta que este último, en el minuto 60, de un buen cabezazo tras un centro lateral puso el 2-2 que acabaría siendo definitivo.

Quedaba media hora todavía de juego y el Caudal se fue a por el partido, con ocasiones para Jairo Cárcaba de nuevo, para su compañero Iván Elena y también para el lateral Borja Rodríguez. Lo buscó el Caudal por arriba, por abajo, de todas las maneras, pero siempre se encontraron con Chechu Grana y con una ordenada defensa que defendió con uñas y dientes este importante punto que se llevaron para la villa avilesina.

El Praviano vence al Tuilla a base de efectividad

TUILLA 0-1 PRAVIANO Tuilla: Guillermo (2), Guti (2), Sergio (2), Lele (2), Naya (2), Galo (2), Robert (2), Monasterio (3), Cris Rubio (2), Mariscal (3) y Henri (2). Cambios: Kang (1) por Cris Rubio, min.78. Sergio González (1) por Lele, min.78. Praviano: David (3), Mateo (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Juan Menéndez (2), Fer Villar (2), Adri del Oso (3), Argüelles (2), Omar (2) y Pastur (2). Cambios: Musa (1) por Adri del Oso, min. 64. Diego Iza (1) por Tomás, min. 74. Sergio (s.c.) por Juan Menéndez, min. 90. Álex (s.c.) por Dani Lara, min. 90. Carlos (s.c.) por Argüelles, min. 90. El gol: 0-1, min. 2: Adri del Oso. Árbitro: Iglesias Alcantarilla. Amonestó a los jugadores locales Guti, Sergio y Cris Rubios y al visitante Fer Villar. El Candín: Unos 200 espectadores.

CARLY | Tuilla

Segunda victoria consecutiva del Praviano a costa de un Tuilla que pasará una semana más en la última posición. El encuentro, muy intenso, se decidió a las primeras de cambio con un buen remate de Adri del Oso que quitó las telarañas de la meta de Guillermo.

Tras esa acción, los locales se hicieron con las riendas del encuentro, mientras que el Praviano esperaba más replegado tratando de proteger el resultado. A la media hora, el Tuilla reclamó un penalti tras una caída de Monasterio dentro del área, pero el colegiado ordenó seguir.

En la segunda mitad se mantuvo el guion, pero el Tuilla se encontró en varias ocasiones con el meta rival, David, que fue uno de los mejores futbolistas del encuentro. La falta de acierto de los locales pasó factura y se mantienen en el último puesto.

David le da tres puntos de oro al San Martín

NAVARRO 0-1 SAN MARTÍN Navarro: Iker (1); Javi Álvarez (2), Pablo (1), Sergín (2), Jandro (1), Fredo del Río (1), Raúl (1), Álvaro (2), Nuño (1), Josín (1) y Manu Ameijide (1). Cambios: Luisao (1) por Fredo del Río, min. 71. Ofon (1) por Jandro, min. 71. Albertín (s.c.) por Pablo, min. 81. Quiro (s.c.) por Nuño, min. 81. Castro (s.c.) por Manu Ameijide, min. 85. San Martín: Enol (1); David Vega (1), Sergio Camblor (2), Javi Revuelta (1), David (3), Baragaño (2), Jairo Santos (2), Yago (1), Aitor Macía (2), Pelayo (1)_y Mateo (1). Cambios:_Felipe (1) por Javi, min. 53. Marco (1) por Jairo, min. 71. Jorge (1) por David, min. 71. Juan_Carlos (s.c.) por Pelayo, min. 81. Alberto (s.c.) por Baragaño, min. 81. El gol: 0-1, min. 44: David. Árbitro: Jorge Hernández (Gijón). Amonestó a los visitantes Jairo y Pelayo. Tabiella: 250 espectadores.

RUIZ | Avilés

El San Martín sumó tres puntos de oro en su pelea por la permanencia en un partido vistoso, que se jugó con mucho ritmo, aunque tuvo pocas ocasiones. El San Martín fue superior, sobre todo en el primer tiempo, y justo merecedor de la victoria, llegando a tener un disparo al poste en un encuentro en el que hubo muy pocas opciones.

El tanto llegó al final del primer tiempo en una acción del San Martín que comenzó en la banda derecha y en la que Baragaño le puso un preciso balón a David, que solo tuvo que empujarla. En la segunda parte, el Navarro lo intentó y tuvo una ocasión en el minuto 60 en un remate de cabeza, pero poco más demostró en ataque. El San Martín también la tuvo para sentenciar en el minuto 70.