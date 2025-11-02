EN DIRECTO: Sigue en directo el partido entre el Avilés y el Arenteiro

El Avilés se mide, a partir de las 18:15 horas, al Arenteiro, rival de la zona baja de la tabla en Primera Federación. Los blanquiazules buscan romper su mala racha, con dos derrotas consecutivas, aprovechandose del mal momento del cuadro gallego, que lleva seis encuentros sin conocer la victoria. Los asturianos están, ahora mismo, a tres puntos de distancia del cuadro de Carballino.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Cambapadal, Babin, Borja Granero, Osky; Kevin Bautista, Adri Gómez; Isi Ros, Cayarga, Raúl Hernández; Raúl Rubio.

Alineación del Arenteiro: Diego García; Jordan, Lohr, Gorka Pérez, Diego Moreno; Brais Val, Bastida; Richarte, Julen Jon Guerrero, Llàcer; Martín Ochoa.