Entrerríos y Jorge Martínez son de bronce en el Mundial sub-17
El Balonmano Gijón cayó derrotado ante el Healthy Poke BM Leganés (26-32), uno de los mejores equipos en este inicio de temporada en División de Honor Plata Femenina. En la Tejerona, los visitantes fueron superiores desde el inicio, con un juego muy fluido y mucho más acertados de cara a puerta. Al descanso, la ventaja ya era importante (17-12), pero en el segundo tiempo el conjunto visitante fue capaz de ampliar aún más la ventaja.
Los Hispanos Promesas, dirigidos por el gijonés Raúl Entrerríos, consiguieron el bronce en el Mundial sub-17, disputado en Marruecos, tras imponerse con claridad a Catar (23-35). Precisamente, el otro gijonés en la plantilla, Jorge Martínez, fue el encargado de abrir y cerrar la lata en el encuentro, anotando finalmente seis goles -máximo anotador del combinado nacional junto a Eric Anselmo- en esta última cita mundialista en Casablanca.
