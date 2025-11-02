Final triste para el Lealtad, que se hunde en la tabla

El Lealtad cayó en un partido importante en la zona baja de la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación y sigue sin conseguir su primera victoria del curso, a pesar de haber obtenido buenos resultados contra algunos de los equipos más fuertes. En este caso, Atlético Astorga, que jugó un partido de Copa del Rey el pasado miércoles contra el Mirandés, disputando además el tiempo de prórroga antes de ser eliminado, no notó el cansancio y fue superior al conjunto de Villaviciosa, sobre todo en los primeros veinte minutos.

En ese periodo, el equipo de Astorga dispuso de varias ocasiones de gol y logró adelantarse con un disparo desde fuera del área de Adri, ante el que Junquera no pudo hacer nada. El Lealtad reaccionó después del gol y en el tramo final de la primera parte tuvo las ocasiones más claras del partido, acertando en una de ellas para empatar. Fue en un centro de Yerpes que remató Nico, lo paró el portero Martín, pero Baba, muy listo en esa acción, recogió el rechace y puso las tablas justo antes del descanso.

Tras el tiempo de descanso, el equipo local salió a por el partido, disponiendo de buenas ocasiones. En el minuto 80 tuvo la más clara para adelantarse, en un centro de Nico que no llegó a rematar ni el delantero ni el extremo, yéndose el balón a córner.

El Atlético Astorga dio un paso adelante en el tramo final y, en el minuto 90, marcó en una acción dudosa, en la que se pudo haber pitado falta del atacante visitante sobre un jugador del Lealtad, como reclamó la grada y el banquillo local, pero el colegiado dejó seguir. A pesar de todo, la zaga local se quedó un poco dormida. La acción se culminó con un disparo de Adri que dio en el larguero y que recogió Ribeiro, muy atento para marcar a placer el tanto de la victoria del Atlético Astorga.

Un duro golpe para el Lealtad, que ya no pudo reaccionar tras el gol de la victoria visitante, y se lleva una dolorosa derrota en casa ante un rival con el que, en teoría, luchará por lograr la permanencia.