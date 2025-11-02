El Grupo pierde ante el Madrid Chamberí y ya es antepenúltimo
No está siendo un inicio de temporada sencillo para el Grupo Covadonga en la Superliga 2 femenina. El cuadro gijonés cayó derrotado ante Madrid Chamberí (3-2). Las visitantes lograron empatar el encuentro hasta en dos ocasiones, pero en el set definitivo fueron siempre a contracorriente y no pudieron cerrar la remontada.
