Habla uno de los capitanes del Avilés tras la victoria ante el Arenteiro: "Hemos conseguido cortar la mala racha, que era el objetivo de hoy"

Babin, uno de los capitanes del Avilés, destacó la victoria blanquiazul ante el Arenteiro, ya que "uno de los objetivos de hoy era cortar la mala racha en la que estábamos". Además, el central puso en valor la portería a cero conseguida, ya que "era algo que estaba haciendo sufrir al vestuario". Estas fueron sus palabras:

Vuelta a la senda de la victoria

“El objetivo hoy era cortar la mala racha en la que estábamos y lo hemos conseguido. Para el vestuario significa mucho”.

Portería a cero

"Es algo que dentro del vestuario nos estaba haciendo sufrir bastante. Creo que hemos tenido muchos partidos donde no merecimos encajar tantos goles. Hoy hemos podido conseguir esa portería a cero, es otro objetivo cumplido”.

Una de sus mejores actuaciones esta temporada

“No sé con cuál quedarme, creo que ante el Lugo también hice un partido bueno. Ha sido de los mejores, seguro”.

El debut de Eze

“Lo he visto muy bien, entro con ganas y dejó ver cuáles son sus virtudes: la velocidad, la fuerza, los balones por alto… Yo intento aportarle mi experiencia, la colocación, la comunicación… Estoy contento por su rendimiento”.

El Avilés, en play-off

“Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo este equipo. Tenemos 17 puntos, los mismos que el Racing de Ferrol, que es uno de los candidatos claros al ascenso. No era el plan de inicio esta temporada, pero intentaremos seguir en la zona alta. Aún queda muchísimo por delante, pero estamos ahí por méritos premios e intentaremos alargarlo lo máximo posible”.