Javi Rodríguez analiza la derrota de su Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Obradoiro: "Estoy orgulloso del equipo, del club y de la afición"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, tenía una mezcla de sensaciones tras el partido que perdió ante Obradoiro: por un lado estaba contento con la actitud de su equipo y por otro lamentaba las malas decisiones en ataque que considera les costaron el partido.

"Hemos empezado muy mal los cuatro o cinco primeros minutos de energía, pero creo que a partir de ahí el equipo ha hecho treinta y muchos minutos de calidad, defensivamente hemos hecho un muy buen trabajo; el partido se ha decidido en pequeños detalles y en errores por nuestra parte infantiles, que a veces nos cuestan demasiado, nos castigan demasiado", lamentaba el técnico gallego.

Triste por la derrota, pero "contento por el esfuerzo y porque el equipo nunca se rinde". Sin embargo, lamentaba la mala toma de decisiones: "Cuando hemos tenido que tomar decisiones acertados las hemos tomado todas desacertadas". "El partido que creo que lo hemos perdido nosotros", añadía.

Lo mejor, insistió Javi Rodríguez, "la defensa": "Me quedo más con la defensa, con la actitud del equipo, pero en ataque no hemos estado todo lo brillantes que teníamos que haber estado".

Sí que valoró Javi Rodríguez lo que supone esta nueva andadura en el Palacio con tanto público en la grada: "Estoy orgulloso del equipo, de este club y de esta afición. Necesitamos a este pabellón así todos los días, es un plus para nosotros, es una maravilla jugar con este ambiente, se está gestando algo muy bonito. Es muy ilusionante el futuro que nos espera".