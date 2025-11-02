Kevin Bautista espanta los fantasmas del Avilés: un golazo del andaluz devuelve a la senda de la victoria a los blanquiazules

Las últimas dos derrotas del Avilés despertaron ciertos fantasmas por la ciudad. La eliminación de Copa hizo daño, a lo que sumó las dudas defensivas que lleva generando el cuadro blanquiazul durante varias jornadas. Pues Kevin Bautista, con un auténtico golazo, se encargó de disipar todos esos nubarrones. Un gran gol desde fuera del área del andaluz ante el Arenteiro devolvió a los asturianos a la senda de la victoria tras un partido muy serio en el que, además, los de Dani Vidal consiguieron por fin dejar su portería a cero. Este resultado deja a los avilesinos de nuevo en puestos de play-off a Segunda División, una zona que ya se están acostumbrando a ocupar.

A pesar de las dudas con el estado físico de Borja Granero, Dani Vidal decidió apostar por su pareja de centrales titular, colocando al zaguero junto a Babin. Esta decisión dejó a Gete fuera, ya que el doble pivote fue para Adri Gómez y Kevin Bautista. Arriba, el técnico catalán mantuvo su apuesta firme por Raúl Rubio, mandando a Javi Cueto al banquillo. Lo más llamativo del planteamiento del entrenador blanquiazul fue la decisión de dar la amplitud a sus dos laterales, otorgando a Isi Ros libertad absoluta para atacar por donde considerase. Campabadal le dio a Vidal los argumentos necesarios para explicar esta modificación.

Avilés 1 0 Arenteiro 1-0, min. 45+4: Kevin Bautista. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (3), Babin (1), Borja Granero (1), Osky (1);

Kevin Bautista (2), Adri Gómez (1);

Isi Ros (1), Cayarga (2), Raúl Hernández (1);

Raúl Rubio (1) CAMBIOS Gete (1) por Cayarga, min. 54. Eze (1) por Borja Granero, min. 54. Guzmán Ortega (1) por Osky, min. 66. Quicala (1) por Isi Ros, min. 66. Viti (1) por Campabadal, min. 86. Alineación Arenteiro Diego García (1);

Jordan (1), Lohr (1), Gorka Pérez (1), Diego Moreno (1);

Brais Val (1), Bastida (1);

Richarte (1), Julen Jon Guerrero (2), Llàcer (1);

Martín Ochoa (1) CAMBIOS Aguza (1) por Richarde, min. 58. Ferreiro (1) por Bastida, min. 58. Dani González (1) por Julen Jon Guerrero, min. 74. William de Camargo (1) por Llàcer, min. 74. Mingo (1) por Martín Ochoa, min. 83. Guillermo Conejero (Comité extremeño). Amonestó a los visitantes Llàcer, Gorka Pérez y Jesús Arribas (entrenador) Román Suárez Puerta.

El Arenteiro mostró pronto sus dientes, con una doble ocasión nada más empezar el encuentro que a punto estuvo de dar un susto a los blanquiazules. Un error de Babin dio alas a Martín Ochoa y a Julen Jon Guerrero, pero Álvaro Fernández se hizo inmenso para que la jugada no fuese a más. Eso sí, a pesar de esta primera acometida, el gran protagonista de los minutos iniciales fue el videoarbitraje. Hasta en dos ocasiones acudió el árbitro a revisar dos posibles penaltis para el Avilés, uno a Cayarga y otro a Raúl Rubio, pero el colegiado no concedió ninguna de las dos penas máximas, para desesperación de un Suárez Puerta que se puso de uñas. Dani Vidal se quedó muy pronto sin poder pedir la ayuda del FVS.

Gran Campabadal

Campabadal, que tuvo libertad total para cabalgar por la banda derecha, pronto demostró que iba a ser un dolor de cabeza para la zaga del Arenteiro. Primero protagonizó una arrancada que dejó sentado a su par, pero su disparo pegó en el cuerpo de Diego García, guardameta rival. Raúl Rubio estuvo impreciso para cazar el rechazo. Un cuarto de hora después volvió a conducir una acción de peligro, dándole la pelota a Cayarga. Raúl Hernández no estuvo hábil para remachar el centro del avilesino, que llevaba muchísimo veneno.

Parecía que el encuentro estaba condenado a irse con empate al descanso, pero apareció un ya recuperado Kevin Bautista. Arrancó la moto en la banda derecha Isi Ros, que le cedió la bola a Campabadal. El lateral se revolvió en el área y, cuando parecía que la jugada ya no podía llegar a más, sacó la pelota a la frontal, donde esperaba el centrocampista andaluz. No dudó Bautista, que chutó desde fuera y, gracias al efecto extraño que cogió el balón, puso por delante al Avilés.

Minutos para Eze

A pesar de ir por delante en el marcador, Vidal intervino pronto en su equipo, realizando los primeros cambios antes de la primera hora de juego. El catalán le dio minutos a Eze en el centro de la zaga, algo que gustó a la grada, que brindó una sonora ovación al central nigeriano. Además, el técnico metió más músculo en la medular dando entrada a Gete y sacando a Cayarga, que fue titular en Copa del Rey ante el Ávila.

Durante la segunda mitad, el Avilés cambió su plan de partido. Vidal optó por dar un paso atrás en el campo, dejando cierta libertad al Arenteiro para que sacase el balón jugado. Así, los centrales gallegos se confiaban y dejaban huecos a su espalda, algo que traró de buscar el cuadro blanquiazul con varios contragolpes peligrosos. Ese plan se reforzó, además, con la entrada de Quicala, que dio un punto más de verticalidad al ataque.

Cerca estuvo Dani González de darle un susto al Avilés, al igual que Quicala al Arenteiro, pero nadie estuvo acertado para hacer que se moviese el marcador. Casi lo consigue, por segunda vez, Kevin Bautista, pero su tanto fue invalidado por fuera de juego. Los blanquiazules dan así carpetazo a su mini crisis de resultados y regresan a la senda de la victoria, colándose una vez más en los puestos de play-off a Segunda División. Ahora toca pensar en el Cacereño, próximo compromiso de los asturianos.