El Langreo araña un punto ante el Bergantiños

El Langreo logró arañar un punto en el difícil Campo Municipal de As Eiroas, donde empató sin goles ante el Bergantiños, en un encuentro muy igualado y donde ninguno de los dos equipos creó demasiadas ocasiones de gol. La más clara la tuvo Isma Cerro por el bando gallego, pero Adrián Torre realizó una gran parada, enviando el esférico a córner.

Los dos equipos salieron con el mismo dibujo táctico 4-4-2, con un equipo asturiano que comenzó llevando la iniciativa, teniendo más control del balón y jugando en campo contrario en los compases iniciales del encuentro. El esférico pasó mucho por las botas de Sergio Orvaiz y Lucas, jugando en largas posesiones, mientras que los pontevedreses tuvieron problemas para llegar al área contraria. Sin embargo, la primera ocasión clara de peligro llegó para los coruñeses en un centro desde banda derecha, donde Isma Cerro remató de cabeza en el segundo palo, obligando a Adrián Torre a intervenir y enviar el balón a córner a los 17 minutos.

Poco a poco, los gallegos comenzaron a sacudirse el dominio inicial de los asturianos, y el encuentro estuvo más parejo. Lo único que le faltó a los de Pablo Acebal fue generar oportunidades de gol, y su empuje inicial se fue diluyendo con el paso de los minutos. El Langreo tuvo más el balón, pero su dominio fue estéril, sin penetrar la sólida defensa local.

Tampoco ofreció mucho en ataque el Bergantiños ante el buen orden defensivo de los chicos de Pablo Acebal. El juego llegaba de un área a otra, pero las acciones de peligro se diluían cerca de las porterías. Fue un partido táctico, sin mucho espectáculo futbolístico.

Si alguien quería romper el cerocerismo inicial debía proponer más alternativas ofensivas, pero esto brilló por ausencia en el Campo Municipal de As Eiroas. El Bergantiños lo intentó en ataque a los 28 minutos en una jugada a balón parado. El defensa central Fito, que se incorporó en ataque, remató de cabeza por encima del larguero tras un saque de falta desde la derecha.

La primera y última aproximación con peligro de la primera parte fue para el equipo asturiano en una acción individual de Guerrero, que filtró un pase entre líneas a Lucas, que se quedó solo dentro del área, pero la defensa local despejó el balón.

Tras la reanudación, el Bergantiños estuvo cerca de sorprender y marcar el primer gol de la tarde en un centro desde la izquierda, donde Isma Cerro remató de cabeza y el balón salió rozando el larguero en el minuto 48. El Langreo tuvo su ocasión más clara a los 60 minutos, en un balón suelto dentro del área que remató René al lateral de la red. Ninguno de los dos equipos conseguía ver con claridad la portería contraria, aunque los gallegos intentaron más en ataque.

Con el paso de los minutos y los cambios realizados, el Langreo se asentó mejor y jugó más en terreno rival, intentando el gol con un disparo lejano de Sergio Orvaiz, que se marchó desviado a los 83 minutos. El Bergantiños tuvo su última ocasión para buscar la victoria, en un remate de Fito, que detuvo Adrián Torre.