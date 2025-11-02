El Rodiles se mantiene en lo más alto tras vencer al San Pablo

El Gaitero Rodiles FSF sigue imparable en la Segunda División. El equipo de Villaviciosa venció al San Pablo Eivis (1-3), sigue en lo más alto de la tabla y suma su sexta victoria en siete encuentros. La brasileña Jane abrió la lata y, tras la igualada de las locales, Laura Ajenjo y Ángela María cerraron el marcador.