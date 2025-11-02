San Lorenzo, epicentro del surf nacional: Fonso Suárez y Carla Méndez logran un meritorio tercer puesto en el Gijón City
Los dos asturianos logran un valioso tercer puesto en una de las pruebas de la Liga Nacional, en la que se reúnen los mejores surfistas del país
Javi Viso
La playa de San Lorenzo se convirtió en el epicentro del surf nacional el pasado sábado, donde se congregaron los mejores surfistas de España para disputar el EDP Gijón Surf City, una de las pruebas de la Liga Nacional. En ella destacaron los asturianos Fonso Suárez y Carla Méndez, ambos del Skoolsurf Club, que consiguieron un meritorio tercer puesto.
Desde primera hora hubo actividad en San Lorenzo. El día acompañó, con una buena temperatura y sin viento, lo que provocó que el mar estuviese bastante ordenado y que el tamaño de las olas fuese pequeño, de hasta 1,5 metros. En cada ronda, los surfistas tenían 20 minutos para coger las olas y se puntuaban las dos mejores. Como novedad, a partir de cuartos de final los enfrentamientos de los surfistas eran uno contra uno en cada manga.
En la prueba había deportistas de mucho nivel y eso se notó en la competitividad hasta el final. El vencedor de la modalidad masculina fue el campeón del mundo júnior, Hans Odriozola. Mario Resines fue segundo y en el último escalón del podio terminaron el asturiano Fonso Suárez y Rubén Vitoria -séptimo del mundo-. En categoría femenina se impuso Lucía Machado, Bianca Tye fue segunda y Carla Méndez y Daniela Boldini completaron el podio.
