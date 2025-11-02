El Vetusta no tiene su mejor día: empate sin goles ante el Rayo Cantabria

En el peor partido de la temporada, el Vetusta no pasó del empate ante un Rayo Cantabria que, aunque llegaba en puestos de play-off de permanencia, plantó cara en todo momento al filial carbayón. El conjunto oviedista apenas logró generar una ocasión clara de gol. Es el segundo partido consecutivo en casa en el que los de Roberto Aguirre no consiguen la victoria –el anterior fue ante el Marino–, aunque se mantienen igualados a puntos con el Fabril, filial del Deportivo, que lidera la tabla por mejor goal-average general.

El inicio del encuentro fue más favorable a los montañeses, que movieron la pelota con rapidez, aunque sin llegar a inquietar a Narváez. Por su parte, el Vetusta dispuso de dos aproximaciones: una de Dieguito, que se marchó fuera, y otra más clara de Joaquín, cuyo disparo fue desviado por Álvaro Jiménez en una buena intervención.

Tras el descanso, el Vetusta salió con más ímpetu y realizó dos cambios, uno de ellos la entrada de Coballes, que desperdició una clara ocasión enviando el balón alto. Tampoco encontró puerta el goleador Joaquín Delgado. En esta segunda mitad, el Rayo Cantabria intentó acercarse a los dominios del meta local, aunque sin crear peligro alguno, mientras que el Vetusta dispuso de dos chispazos: un cabezazo inocente de Dieguito a las manos del portero visitante y otro disparo del propio atacante que se fue desviado. Ya en el tramo final, Lucas Antañón lo intentó con un chut que se marchó demasiado alto.

El Vetusta iguala a puntos con el líder y se mantiene invicto después de nueve jornadas. El próximo domingo afrontará su segundo derbi regional de la temporada, visitando al Langreo en el Nuevo Ganzábal.