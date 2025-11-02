Victoria de un Aceites Abril ADBA Sanfer en racha y derrota del Siroko Gijón

El Aceites Abril ADBA Sanfer se impuso por 69-63 al Maristas Coruña y sigue con su gran inicio de temporada en Liga Femenina 2. El conjunto avilesino lleva cuatro victorias en las cinco primeras jornadas de Liga y va sexto en la clasificación del grupo B, aunque formando parte de un grupo de seis equipos que encabezan la tabla, ya que no queda ninguno que haya ganado todos los partidos. El Siroko Gijón, por su parte, sumó una nueva derrota (72-82), en esta ocasión ante el Mipelletymas León, y sigue sin conocer la victoria.