Victoria de un Aceites Abril ADBA Sanfer en racha y derrota del Siroko Gijón
El equipo de Avilés está, junto a otros cinco equipos, empatado en el primer puesto con cuatro victorias y solo una derrota
El Aceites Abril ADBA Sanfer se impuso por 69-63 al Maristas Coruña y sigue con su gran inicio de temporada en Liga Femenina 2. El conjunto avilesino lleva cuatro victorias en las cinco primeras jornadas de Liga y va sexto en la clasificación del grupo B, aunque formando parte de un grupo de seis equipos que encabezan la tabla, ya que no queda ninguno que haya ganado todos los partidos. El Siroko Gijón, por su parte, sumó una nueva derrota (72-82), en esta ocasión ante el Mipelletymas León, y sigue sin conocer la victoria.
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón