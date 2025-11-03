El CID Jovellanos de voleibol coge confianza a costa del colista

El CID Jovellanos se inyectó una buena dosis de confianza al lograr su segunda victoria consecutiva en el pabellón de La Arena, esta clara y concluyente ante el colista de la Superliga 2 masculina, el CV Suac Canarias. El marcador, tres a cero con parciales de 25-18, 25-17 y 25-18, habla bien a las claras de la superioridad de los gijoneses, que abandonan los puestos bajos.

Resultó providencial el debut en el Jovellanos de Alejandro Mendoza, colocador mexicano, además del regreso del atacante gijonés Curro. Mendoza dio otro aire al equipo local con sus combinaciones en ataque, bien resueltas por los atacantes Curro y Óscar Rodríguez, que destrozaron el bloqueo canario.

Es la segunda victoria consecutiva del CID Jovellanos, después de la lograda por 3-2 ante el Universidad de Valladolid. El próximo rival, el Emevé de Lugo.