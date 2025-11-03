El comienzo más difícil: al Alimerka Oviedo Baloncesto le toca jugar en las primeras jornadas con casi todos los favoritos al ascenso a la ACB

El Alimerka Oviedo está dando buena imagen, pero sumando pocas victorias en este inicio de temporada en Primera FEB: en seis jornadas ha ganado dos partidos, no ha logrado avanzar en la Copa España, y a pesar de todo está dejando muy buenas sensaciones.

Una derrota con buena imagen

El sábado, en la derrota (75-79) ante Obradoiro, estuvo muy cerca de tumbar a una de las mejores plantillas de la categoría: jugadores como Barcello, Barrueta, Kravic, Andersson, Dos Anjos, Quintela o Westermann forman uno de los equipos que, dirigidos por el experimentado Epi, deben luchar hasta el final por el ascenso a la ACB, objetivo irrenunciable de un club que ansía regresar a la élite, en la que estuvo de manera consecutiva entre 2011 y 2023.

EN IMÁGENES: Ambientazo en el Alimerka Oviedo Baloncesto-Obradoiro / Mario Canteli

La derrota de la Copa España

Este mismo Obradoiro es el que dejó fuera al equipo de Javi Rodríguez en la Copa España (76-82), en otro encuentro disputado en el Palacio de los Deportes en el que los azules tuvieron muchas opciones de ganar. En los dos casos se notó la experiencia y el talento en los momentos clave de jugadores que han competido al más alto nivel frente a un OCB que cuenta en su plantilla con muchos debutantes en la categoría. A pesar de todo, el equipo de Oviedo tuteó al Obra, que pudo caer en un Palacio al que la gente está acudiendo en masa.

Un debut durísimo

Pero ni mucho menos ha sido el Obradoiro el único rival de envergadura al que se ha enfrentado el Alimerka. El debut esta temporada fue nada menos que ante el Estudiantes, un equipo que sí que fue muy superior (87-101) a un OCB que comenzó con un problema añadido, la marcha de Brycen Goodine, al que no se le encontró sustituto (Johnson no llegó a debutar) hasta que llegó Marques Townes, que debutó ante el Tizona en el cuarto partido de Liga.

El Leyma Coruña, único descendido de la ACB

La segunda jornada tuvo Oviedo que medirse a domicilio a otro hueso, el único recién descendido, el Leyma Coruña, que también fue superior (87-72) a un OCB que, aún sin sustituto para Goodine y sin Cosialls por lesión, no pudo estar los 40 minutos al nivel exigido ante un Leyma que es el único de Primera FEB que aún no ha perdido.

El peor día, en Cartagena

Quizás el tropiezo más doloroso para el OCB en lo que va de temporada es el que sufrió ante el Caesa Cartagena (82-78), tanto por el rival como por el desarrollo del partido. El equipo levantino es, a priori, uno de los que debe estar en la pelea por no pasar problemas en la zona de abajo y acabó llevándose un choque que el OCB dominó pero que no supo rematar. Fue el día más aciago del OCB en lo que va de Liga.

La llegad de Townes y la recuperación de los tocados

Con la llegada de Townes y con la recuperación de jugadores como Duscak y Cosialls, que jugaron algunos partidos tocados, el OCB dio su mejor versión y ganó tanto al Tizona Burgos (93-80) como al Palmer Mallorca (57-78). En los dos partidos, ya ante rivales que están un escalón por debajo de los más potentes de la Liga, el OCB demostró estar bien trabajado, defender con intensidad y criterio, y contar con jugadores que pueden ser determinantes por su talento.

A. Lorca

La derrota del sábado ante el Obradoiro corta en cuanto a resultados esa progresión del OCB, pero no en cuanto a imagen, ya que el equipo de Oviedo erró en ataque, quizás abusando en algunos momentos del lanzamiento exterior o elaborando poco las jugadas, pero fue capaz de secar a uno de los equipos con más calidad de la Liga y peleó por la victoria hasta el final.

Ahora, otras dos salidas muy complicadas

Es importante fijarse en eso, en el nivel que se está alcanzando, y de momento no tanto en el número de victorias porque todavía le vienen curvas al OCB: dos partidos a domicilio seguidos, ante Fuenlabrada y Palencia, equipos que la pasada temporada jugaron la final a 4 por el ascenso y que forman parte de la élite de esta Primera FEB. Todo ello antes de volver al Palacio para medirse al Hestia Menorca. Le toca al equipo y a la afición tener paciencia y seguir defendiendo con la misma intensidad en la pista y con casi 5.000 espectadores empujándoles desde la grada.