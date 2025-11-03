Eze se suma a la causa en el Avilés: "Le he visto muy bien, está empezando a demostrar sus virtudes"

El solitario gol de Kevin Bautista el domingo contra el Arenteiro en el Suárez Puerta calmó las aguas en Avilés tras las últimas derrotas. El conjunto blanquiazul regresó a la senda de la victoria (1-0) y a los puestos de play-off, pero además el equipo de Dani Vidal cumplió uno de los objetivos que llevaba persiguiendo varias semanas: dejar su portería a cero. El técnico, pese a las molestias durante la semana de Borja Granero, apostó por su pareja de centrales habitual, aunque con el fin de evitar una lesión también le dio la oportunidad a Eze, que debutó en Primera Federación.

El central, cedido por el Oviedo hasta final de temporada, completó un buen encuentro en su estreno en el Suárez Puerta, e incluso se llevó una sonora ovación de la grada cuando saltó al césped en el minuto 54 por Borja Granero. Durante la pretemporada había dejado buenas sensaciones y la afición ya tenía ganas de verle en acción. Eze se mostró seguro con cualquier centro al área y contribuyó a una nueva portería a cero siete jornadas después. Incluso se llevó los halagos de Babin, capitán y su compañero en la zaga: “Le he visto muy bien, entró con ganas y demostró sus virtudes: la velocidad, la fuerza, los balones por alto…”.

El nigerino ya había completado los 120 minutos ante el Ávila el pasado jueves en la Copa del Rey, en lo que fue su debut oficial con la camiseta blanquiazul, por lo que acumula dos partidos seguidos con participación. A sus 21 años y en su primer año en la categoría, Eze ya comienza a entrar en los planes de Dani Vidal, que también ha tomado nota de sus actuaciones y sigue buscando soluciones defensivas para frenar los problemas atrás.

Pese a la portería a cero, el Avilés aún tiene margen de mejora en esta faceta. Los blanquiazules, con 16 tantos en contra, siguen siendo el equipo más goleado de su grupo, y Álvaro Fernández volvió a ser protagonista con varias intervenciones de mérito, sobre todo una parada clave en la recta final. “No es una situación que me alarme en exceso. Creo que, por el nivel de las ocasiones que estábamos recibiendo, los goles que estábamos encajando no eran acordes. Teníamos un punto de mala suerte, aunque hoy (por el domingo) hemos tenido cierta fortuna con la última parada de Álvaro”, destacó Vidal.