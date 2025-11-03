Francisco Hernández, campeón del primer "960" disputado en Asturias
Francisco Hernández venció en Mieres en el I Torneo de Ajedrez FreeStyle, en una nueva modalidad de ajedrez que está teniendo éxito en otras partes del mundo por la influencia de Magnus Carlsen. En esta disciplina, también conocida como "960", se sortea la posición inicial todas las piezas a excepción de los peones, de forma que en cada partida el orden es aleatorio. Óscar Do Brito fue segundo e Iyán González tercero en un torneo que contó con una buena participación en esta primera edición.
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Vacuna de la gripe en Asturias: si aún no la tienes, el Principado te lo pone más fácil
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)