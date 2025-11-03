Francisco Hernández, campeón del primer "960" disputado en Asturias

Francisco Hernández venció en Mieres en el I Torneo de Ajedrez FreeStyle, en una nueva modalidad de ajedrez que está teniendo éxito en otras partes del mundo por la influencia de Magnus Carlsen. En esta disciplina, también conocida como "960", se sortea la posición inicial todas las piezas a excepción de los peones, de forma que en cada partida el orden es aleatorio. Óscar Do Brito fue segundo e Iyán González tercero en un torneo que contó con una buena participación en esta primera edición.