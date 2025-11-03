Inicio positivo para el equipo asturiano de esquí en la Copa Cordillera
La pista de esquí indoor Madrid Snow acogió el sábado el inicio de la Copa Cordillera 2025-2026 de esquí alpino U14-U16, con la celebración del II MAFCup Indoor. En el primer eslalon destacaron los octavos puestos de Daniela Fernández-Miranda (Aller Esquí Club) y de Nicolás Fernández (Club Alpino Peñaubiña), ambos en U16. Los dos fueron los más destacados del equipo asturiano en el segundo eslalon, en el que Cristina Aranda (Aller Esquí Club) fue 11ª, también en la categoría U16 mujer.
