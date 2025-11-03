Las Lobas Oviedo firman su mejor inicio y son líderes en solitario

No hay nadie que pueda con el Lobas Oviedo. El conjunto asturiano sumó su quinto triunfo consecutivo en el inicio liguero y se sitúa como líder en solitario de la División de Honor Oro, la segunda categoría femenina del balonmano español. Es, además, el mejor comienzo de las Lobas en la categoría, superior incluso al de la campaña del ascenso, la 22-23, cuando la primera derrota se produjo en la quinta jornada.

Superioridad de principio a fin

La superioridad del Lobas Oviedo contra el Ikasa Boadilla fue total, de principio a fin, y eso que las madrileñas se presentaban en el Florida Arena con el mismo balance que las azules, cuatro victorias en otras tantas jornadas.

El 4-1 de salida que firmaron las Lobas, en su segundo partido sin Manolo Díaz en el banquillo –recuperándose de un problema de salud–, ya dejó las cosas claras. Aida Fernández se multiplicaba en la portería y los contraataques locales eran moneda frecuente. Tres goles de la capitana Celia Rojo y un penalti transformado por Lisa Chiagozie, a la postre máxima realizadora del partido, ponían la máxima ventaja de la primera parte, cinco goles, que se mantuvo al descanso (16-11).

El Lobas Oviedo tuvo un momento dubitativo en el inicio del segundo tiempo, pero lo superó, y también la táctica de las siete jugadoras de campo del Ikasa, ya que consiguió cuatro goles a portería vacía.

Sin oportunidad para saborear la situación liguera, el miércoles llega la primera eliminatoria de la Copa de la Reina contra el Aula Valladolid, a partido único en el Florida Arena (19 horas).