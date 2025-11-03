Nuevo triunfo coral del Universidad, que ya es tercero en Tercera FEB

El Universidad de Oviedo, en otra gran actuación coral, consiguió su cuarta victoria en las cinco jornadas transcurridas de Tercera FEB. Lo hizo al amparo de su cancha contra el Betanzos por 95-84, en un partido muy convincente de los universitarios. Raúl Fernández fue el máximo anotador del equipo asturiano con 16 puntos, aunque los que consiguieron la valoración más destacada fueron Djigui Diarra, con 22 créditos, gracias en buena medida a sus 15 puntos y 11 rebotes, y Nico Tirador, con 17 créditos. El Universidad ocupa la tercera posición del grupo A-B de Tercera FEB