Pablo Carreño le gana la partida al segundo mejor español en el ranking ATP y estará en las finales de la Copa Davis

Pablo Carreño completará el equipo español para las finales de la Copa Davis que se disputarán en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. El tenista gijonés acompañará a Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers y le gana así la partida a Alejandro Davidovich, número 14 del ranking ATP mundial y segundo mejor español, que se queda fuera de la citación.

España debutará en tierras italianas ante República Checa el próximo jueves 18 de noviembre en la eliminatoria correspondiente a los cuartos de final. En la anterior citación, en septiembre, Carreño fue protagonista al firmar el quinto y definitivo punto en la histórica remontada de España ante Dinamarca, en la que el cuadro nacional perdía por 0-2.

El tenista asturiano va poco a poco recuperando sensaciones, ha regresado al top-100 mundial (actualmente en la posición 91) y esta temporada ha ganado tres challengers: dos en Tenerife y otro en Villena.