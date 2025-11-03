Primera Nacional de balonmano: El Grupo se deja un punto en la pista del colista Camargo

El Grupo Covadonga perdió una buena oportunidad para dar continuidad a su buen inicio de temporada en la pista del colista de Primera Nacional, el Camargo, donde se registró un empate entre cántabros y gijoneses (35-35). El equipo grupista supo paliar un mal inicio, en el que el Camargo se escapó en el marcador, y llegó al descanso solamente dos goles por abajo (18-16).

La reacción de los asturianos en la segunda parte fue inmediata, y de hecho entraron en los últimos cinco minutos con ventaja, pero al final cedieron un punto en una pista en la que era factible sumar los dos. Por parte del Grupo destacó la labor realizadora de Diego Fernández, que marcó 10 goles.

El resto de marcadores de la categoría sonrieron a los equipos asturianos. Así, el Royal Premium respiró a costa del Astillero, al que venció por diez goles de ventaja (31-21). El conjunto gijonés mandó desde un inicio y se retiró a los vestuarios, tras los primeros treinta minutos, con tres goles de renta (13-10). La segunda parte fue plácida para los intereses del Royal Premiu, que tuvo su máximo goleador en Hugo Suárez, con 10 tantos. Mucho más apretada resultó la victoria del Auto-Center Principado Vetusta ante el Maravillas (29-28).

El equipo ovetense tuvo que reponerse a una primera mitad de dominio visitante, que se prolongó hasta el intermedio (14-15). El Maravillas intentó repetir en la segunda parte, pero una gran recta final del Vetusta resultó providencial, además de los 11 goles de Saúl de Miguel. También igualados fueron los treinta primeros minutos entre el Horizonte Atlética y el Pinto (19-17 al descanso), aunque los avilesinos metieron una marcha más en la segunda parte. César Sánchez, con 12 goles, lideró el triunfo de la Atlética (38-35).