Tercera victoria consecutiva del sorprendente Navia La Magaya
El Navia La Magaya, equipo debutante en Tercera FEB, sigue sorprendiendo a propios y extraños y este fin de semana sumó su tercera victoria consecutiva, en esta oportunidad ante el Bosco Salesianos (76-72), con lo que deja su balance en tres triunfos y dos derrotas. A pesar de ir siempre por delante en el marcador, el triunfo naviego fue sufrido, con el Bosco colocándose a solo un punto en los últimos 22 segundos y tuvieron incluso un tiro para forzar la prórroga después de que Jorge González anotase un solo tiro libre. El georgiano Sulkhan-Saba Sharashidze, el más destacado con 17 puntos, cerró el partido para el Navia.
