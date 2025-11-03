Triunfo vital para el Roller en la OK Plata Femenina

El Oviedo Roller consiguió una victoria imprescindible en su lucha por la salvación enla OK Plata femenina de hockey sobre patines. La consiguió en la pista del colista, el Resa (3-6). El Patinalón perdió ante el Rochapea (1-3= y es penúltimo. En la Bronce masculina llegó el primer triunfo del curso para el Telecable, que se impuso al Liceo por 3-4. El Roller, líder, ganó al Rochapea (2-5).