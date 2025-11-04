El atleta ovetense que sobresalió en el Campeonato de Asturias de cross y sueña con el Europeo: "Me veo con opciones"

El Universidad de Oviedo arrasó en el Campeonato de Asturias de cross por clubes disputado el pasado fin de semana, proclamándose campeón absoluto tanto en la categoría masculina como en la femenina. En sus filas, un nombre destacó por encima del resto. Jaime Bueno fue el corredor más rápido en el circuito de La Brañona, siendo el único que rebajó los 20 minutos –con un tiempo de 19:52 (a 3:03 el kilómetro)– y superando en 24 segundos a su inmediato perseguidor. "Estoy muy contento, fue una grata sorpresa", reconoce.

La prueba, de 6.500 metros, constaba de cinco vueltas al circuito. En las tres primeras reinó la igualdad, pero Bueno tenía clara su estrategia. "Al principio hubo un ritmo alto, yo esperé y en la última vuelta lancé el ataque para hacerme con la victoria", explica. Una gestión del esfuerzo que en la modalidad de campo a través (cross) es uno de los aspectos más complejos. "Esto no es como la pista, donde conoces tu ritmo, aquí la fatiga te puede llegar en cualquier momento y es difícil saber cuánto combustible te queda para llegar a la meta", prosigue.

Un aspecto importante que ayudó al atleta al triunfo fue el apoyo del resto del equipo. Seis de los primeros ocho clasificados fueron del Universidad de Oviedo, lo que facilita imponer el ritmo durante la carrera. "Somos un equipo muy compacto. La mayoría entrenamos todos juntos, nos conocemos muy bien y es nuestra fortaleza. Eso hace que nos animemos entre nosotros y así fue durante toda la carrera. Ir con compañeros siempre te ayuda a llevar referencias y saber que vas bien. La verdad es que somos un gran equipo".

El Nacional en Atapuerca, su próximo reto

El corredor ovetense, campeón de Asturias de milla urbana y de 1.500 metros, estará en el Campeonato de España de Atapuerca (Burgos) que se disputará el próximo 23 de noviembre. El Universidad de Oviedo consiguió el pase de forma directa, pero en esta ocasión competirá de forma individual en la categoría sub-23 con un propósito claro: disputar el Europeo, que se celebrará en Portugal el próximo mes de diciembre.

Para lograrlo, Jaime Bueno tendrá que hacer un gran papel en Atapuerca. Los cuatro primeros se clasifican directamente y hay otros dos puestos en juego por criterios técnicos. "Este año he entrenado muy bien y me veo con opciones. Lucharé por ello", confiesa. El atleta, de 21 años, se encuentra en el último año de la carrera de magisterio y lo compagina con su intensa actividad deportiva. "Estas últimas semanas, preparando todo lo que viene, estoy haciendo entre 120 y 140 kilómetros semanales. Entro todos los días y algunos incluso doblo". Todo por ese sueño europeo. "Si lo consigo daría un golpe encima de la mesa", sentencia.