Estos son los equipos de Oviedo de balonmano que juegan mañana la Copa del Rey y de la Reina

El Confía Base Oviedo afronta una cita histórica en la Copa del Rey. El conjunto carbayón recibirá esta noche (20.00 horas) en Vallobín al Bada Huesca, equipo de Liga Asobal, en un encuentro correspondiente a la primera ronda del torneo. El cuadro ovetense intentará aprovechar el impulso de su buen arranque liguero para plantar cara a un rival de la máxima categoría.

Por su parte, el Lobas Global Atac Oviedo aparca momentáneamente la liga para disputar su séptima participación en la Copa de la Reina. Las de Manolo Díaz se enfrentan hoy (19.00 horas) en el Florida Arena al Caja Rural Aula Valladolid, en una eliminatoria a partido único.

Las ovetenses llegan con poco descanso, tras imponerse el domingo (28-22) al Ikasa Boadilla y situarse como líderes en solitario de la División de Honor Oro. El cuadro vallisoletano, undécimo en la Liga Guerreras Iberdrola, venció el sábado (34-26) al Morvedre y ha tenido algo más de tiempo de recuperación.

La lateral Sofía Gull, nacida en Valladolid en 2005 cuando su padre Eric Gull jugaba allí, vivirá un duelo especial. “Sabemos que es un rival bastante duro y que hay que dar todo”, reconoce la argentina, que subraya que “la defensa va a ser lo principal”.

A por un hito en la Copa

El Lobas Global Atac Oviedo intentará dar la sorpresa y convertirse en el único equipo de División de Honor Oro que avance a la segunda ronda, después de que los otros cinco conjuntos de la categoría cayesen eliminados hace dos semanas.

El partido estará dirigido por las colegiadas Marta Fernández Lafuente y Maialen Calderón Duñabeitia. Los aficionados podrán acceder al pabellón desde las 18.15 horas, aunque de forma excepcional deberán entrar por la puerta Sur, la que da al aparcamiento del Florida Arena.