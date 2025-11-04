El Lealtad prepara un giro de timón: este es el favorito para sustituir a Luis Arturo
“Luis ha hecho historia con nosotros, pero lo que mandan son los resultados tristemente”, subraya Fran Cabal, que esta tarde se reunirá con el hasta ahora segundo entrenador, Jorge Fernández, para tratar su futuro
Javi Viso
Son tiempos de cambios en el Lealtad de Villaviciosa. Tras la dolorosa derrota en el último suspiro ante el Atlético Astorga, el club decidió prescindir de su técnico, Luis Arturo, en busca de la reacción. En estos momentos, la principal opción para sustituirle es el que hasta ahora era su ayudante, Jorge Fernández, con el que los dirigentes del Lealtad se reunirán esta tarde.
Jorge Fernández fue técnico del Sporting C y también fue el asistente de Zulaika en el Sporting B. En verano, tras no llegar a un acuerdo para su continuidad en Mareo, se incorporó al Lealtad, donde ya había estado como futbolista previamente. Él es el favorito para tratar de revertir la difícil situación en la que se encuentra el Lealtad, colista de su grupo en Segunda Federación, sin victorias y a cuatro puntos de la salvación. La decisión no se demorará mucho y su presidente espera que la situación esté resuelta pronto.
“No me gusta cesar entrenadores, pero si en 10 partidos no ganamos ningún partido no puedo echar a toda la plantilla”, subraya el presidente, Fran Cabal, que se muestra muy agradecido a Luis Arturo. “Luis ha hecho historia con nosotros, pero lo que mandan son los resultados tristemente. Lo que ha hecho tuvo mucho mérito y no se lo va a quitar nadie, pero tenemos que optar por un cambio”. Cabal lamenta la mala suerte del equipo en ciertos momentos de la temporada, pero espera que con este cambio “los jugadores se van a activar más porque los que no juegan se van a poner más las pilas”.
