Merche García vuelve a morder el oro: la saregana, de nuevo bicampeona del mundo de Grappling

La luchadora saregana Merche García vuelve a ser bicampeona mundial de Grappling y Grappling Gi. La asturiana ha vuelto a demostrar que es una de las mayores promesas de la lucha nacional. García ha obtenido dos nuevos oros mundiales en el campeonato celebrado en Loutraki (Grecia) los días 3 y 4 de noviembre. Merche llegaba a Grecia con un objetivo muy claro: recuperar el doble título mundial que ya había logrado en 2023 y que el pasado año no pudo defender por una fractura en su mano derecha. En aquella ocasión, solo pudo competir (y ganar) en Grappling.

"Este campeonato ha sido muy especial para mí. Venía con la espina del año pasado y con muchas ganas de volver a competir en ambas modalidades. Ha sido un torneo muy duro, pero todo el trabajo y las horas en el gimnasio han merecido la pena. Dedico estas victorias a mi equipo, a mi familia y a todos los que me apoyan cada día, federaciones, patrocinadores... Dentro de muy poco me van a dejar anunciar cosas sobre mi futuro en 2026 que van a ser muy buenas para mi carrera, así que espero poder contaros algo más en las próximas semanas", dijo García tras morder las dos medallas de oro.

La saregana además no perdió ni una sola pelea en todo lo que duró el campeonato. La luchadora del Bandog cerró una participación perfecta, revalidando su condición de bicampeona del mundo. Tras su doble triunfo en Grecia, Merche ya tiene la mirada puesta en su próximo reto: el Campeonato de España de Boxeo, que se celebrará en diciembre, antes de un 2026 cargado de nuevas metas y proyectos que marcarán una nueva etapa en su carrera deportiva.

Por su parte, la asturiana Susana González ha obtenido dos bronces en el mismo mundial, pero en diferente categoría de peso. Las dos luchadoras llevan años entrenando juntas en el Bandog gijonés y se desmarcan como dos de las mayores promesas de las artes marciales mixtas en España. n