El Confía Base Oviedo compite hasta el final ante un rival de liga Asobal
El conjunto carbayón cayó derrotado ante un rival de superior categoría como el Bada Huesca (35-39)
N.L.
La Copa del Rey tiene momentos mágicos, en los que permite ver a un humilde club de División de Honor Plata plantar cara a todo un histórico de Asobal. Eso sucedió anoche en Vallobín. Un valiente Confía Base Oviedo se midió de tú a tú a Bada Huesca, aunque terminó cediendo por 35-39. Los de Daniel Bandrés cuajaron un buen encuentro y, por detalles, no pudieron terminar de rematar otra remontada en casa.
Los visitantes demostraron desde el principio que la Liga Asobal maneja un ritmo superior y consiguieron distanciarse (2-5, min.6). El Confía Base Oviedo se fue entonando poco a poco, en un encuentro que tenía un ritmo alto, y a las 12 minutos consiguieron ponerse por primera vez por delante en el marcador (8-7). Con momentos de inspiración para cada equipo, el partido llegó al descanso muy igualado (18-19).
El ritmo era muy alto y el Confía Base Oviedo respondía a la perfección, pero con el paso de los minutos el Bada Huesca consiguió una ventaja considerable. Y, con la mala fortuna de algún lanzamiento al poste y ciertas decisiones que fueron cruz, los carbayones se fueron distanciando hasta el 35-39 final.
Ficha técnica
Confía Base Oviedo (35): Juan Gamallo, Hélio Pina (4), Javi Colías, Emi Franceschetti (4), Elián Goux (7), Tomás Pérez (1), Jayro Pérez (1) –siete inicial- Raúl Blanco (2), Joaquín Pérez (4), Pablo Granda (7), David Pulgar (1), Jorge Ureña (1), Gonzalo Pulgar, Mikel Galán (1), Javi Sanz (2) y Juan Prieto.
Bada Huesca (39): Gabor Decsi, Dani Pérez (3), Carlos Pérez (2), Aurelien-Morgan Tchitombi (2), Artur Parera (5), Frank Cordiés (5), Samu Cordiés (6) –siete inicial- Rafa Paulo (5), Pablo Casterad, Fabricio de Souza, Ian Moya (5), Ignacio Suárez (2), Lorenzo Nasarre, Óscar García (3) y Drasko Nenadic (1).
Árbitros: Jose Carlos Cabada y Andrés Rosendo. Amonestaron a los locales Emi Franceschetti y Ricardo Díez. Excluyeron por dos minutos a los locales Javi Colías, Tomás Pérez, Elián Goux y Jayro Pérez y a los visitantes Dani Pérez y Samu Cordiés (2).
Marcador cada cinco minutos: 3-8; 7-7; 9-10; 11-14; 14-17; 18-19; 22-24; 26-28; 28-31; 29-34; 32-37; 35-39.
Polideportivo de Vallobín: Unos 450 espectadores.
