El otro e inexpugnable Suárez

Los ecos de la no continuidad en el torneo más antiguo de España, felizmente paliados 70 horas después con la victoria liguera ante el Arenteiro, nos recordaron un lugar que, para el Real Avilés Industrial, será mejor no frecuentar en demasía. Se trata de un estadio que, en lo estético, está a años luz de la ciudad que le acoge, porque esa instalación, con dos estructuras laterales de cemento y velódromo deprimentes, nada tiene que ver con el atractivo de Ávila.

Dicta la megaperogrullada que el Suárez Puerta es el estadio donde los blanquiazules ganaron más partidos y no es que el otro Suárez, el Adolfo, sea en el que más perdió, pero sí en el que más veces hizo acto de presencia sin ganar nunca: en 9 partidos, 5 empates y 4 derrotas.

El Real Avilés Industrial no fue capaz de ganar en 126 de los 256 estadios que visitó, prácticamente la mitad, aunque cierto es que a la mayoría solo acudió una vez. En algunos no lo conseguirá nunca, pues fueron pasto de la piqueta. Los hay con gran carga histórica en las alturas, como el Atocha donostiarra, El Arcángel cordobés, Las Gaunas logroñés y el Vicente Calderón madrileño; en las limitaciones, como el La Balastera palentino y el Ramiro Ledesma zamorano; o en las humildades, como el Matapiñonera sansebastianero, El Nalón entreguino o Las Torres ovetense. Tras el Adolfo Suárez, la clasificación de estadios inexpugnables continúa con los 7 partidos del Verónica Boquete de San Lázaro, la casa tanto del desaparecido como del vigente Compostela. Prosiguen los 6 encuentros en el Nuevo Carlos Tartiere, de los que solo pudo extraerse un empate, el de la 2004-2005. Otra morada que acogió a desintegrado (UD Salamanca) y heredero (Salamanca UDS) es El Helmántico, con 5 visitas sin vencer, las mismas que en el La Aldehuela, antiguo feudo del Fuenlabrada.

En el intento baldío de ser conquistados, constan cinco estadios en los que, pese a ser visitados por triplicado, ni siquiera hubo forma de marcar: Balaídos, El Plantío, Ipurúa, Nova Creu Alta y Vicente Calderón, si bien, tanto en Vigo como en Éibar, el equipo llegó obtener dos empates.

En Extremadura, comunidad autónoma peninsular menos frecuentada por el Real Avilés Industrial, está el siguiente a visitar, un Príncipe Felipe también pendiente de ser conquistado. La única presencia data de 1998, ante un Cacereño que sería campeón del grupo 1 de Segunda B, aunque sin ascenso. Los industrialistas cedían (2-0) y hasta Joaquín Alonso, que transitaba por sus últimos días como blanquiazul, desperdiciaba un penalti. Un motivo más para que el domingo se incremente el ánimo de revancha.