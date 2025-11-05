El Lobas se queda muy cerca de dar la campanada ante un rival de Primera
El conjunto carbayón cayó derrotado por la mínima (24-25) ante el Caja Rural Aula Valladolid, de la liga Guerreras Iberdrola, en la Copa de la Reina
N.L.
El Lobas Global Atac Oviedo estuvo a punto de firmar la gran campanada de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina. Las azules cayeron por la mínima (24-25) ante el Caja Rural Aula Valladolid, equipo de la Liga Guerreras Iberdrola, tras haber ido ganando durante casi todo el encuentro y errando dos lanzamientos para forzar la prórroga.
La posibilidad de la sorpresa en esta eliminatoria copera a partido único sobrevoló el Florida Arena desde el principio. Sofía Gull, nacida precisamente en Valladolid cuando su padre Eric Gull triunfaba allí como jugador, sacó a pasear su potente brazo en los primeros compases del choque marcando cuatro de los cinco primeros goles del conjunto ovetense, que lograba situarse con dos tantos de ventaja (5-3).
El Caja Rural Aula Valladolid no conseguía imponer su teórica superioridad y no conseguía equilibrar el choque hasta el minuto 19, cuando María Guerra establecía el 8-8. Dispusieron las pucelanas de dos oportunidades para ponerse por delante pero se toparon con Aida Fernández, que posibilitaba que el Lobas Global Atac Oviedo volviese a golpear rumbo al descanso, con Blanca Sánchez y Marta da Silva certeras ante Marisol Carratú para que las carbayonas se fuesen al vestuario mandando 16-15.
A los dos equipos les costó mucho más ver puerta en el segundo tiempo. Con un gran esfuerzo el Lobas Global Atac Oviedo lograba mantenerse siempre por delante, con uno o dos goles de renta, y entraba en ventaja (20-19) a los últimos diez minutos del partido. Ahí los errores en ataque lastraron a las azules y el Caja Rural Aula Valladolid empataba (23-23) a falta de menos de cuatro minutos.
Camila Méndez devolvía la iniciativa a las carbayonas pero tras una gran parada de Marisol Carratú a lanzamiento de Carmen García-Calvo las pucelanas se ponían por delante (24-25) con menos de dos minutos por jugarse. Marta da Silva no conseguía conectar con Lucía Méndez pero un robo de Carmen García-Calvo posibilitaba un contraataque que culminaba con penalti sobre Camila Méndez. Paula Molano tenía la posibilidad de empatar pero Marisol Carratú desviaba fuera su lanzamiento desde los siete metros. Todavía tendrían las carbayonas una oportunidad más de forzar la prórroga con el cronómetro a cero, pero el golpe franco directo ejecutado por Sofía Gull lo rechazaba Marisol Carratú para que el 24-25 resultase definitivo.
Una vez cerrada la andadura copera el Lobas Global Atac Oviedo pasa a centrarse exclusivamente en la Liga de División de Honor Oro, donde marcha líder. Este sábado (18:00 horas) las carbayonas visitarán al Soliss Pozuelo de Calatrava con la limitación del poco descanso que tendrán tras el esfuerzo de la Copa y del largo viaje hasta tierras ciudadrealeñas que realizarán el viernes.
Ficha de partido
Lobas Global Atac Oviedo (24): Aida Fernández, Jimena Merino, Carmen García-Calvo (1),Sofía Gull (5), Teresa Rodríguez (2), Lisa Chiagozie (3), Paloma Calvo (1) -siete inicial-, Paula Molano (4), Marta da Silva (2), Camila Méndez (2), Celia Rojo (1), Blanca Sánchez (3), Raquel Álvarez y Lucía Méndez.
Caja Rural Aula Valladolid (25): Marisol Carratú, María Guerra (3), Naroa Baquedano (4), Ángela Zurni (2), Kadidiatou Jallow (2), Polina Gorbatsjova (2), Amaia González de Garibay (1) - siete inicial-, Nerea Patiño (1), Maryanna Rodrigues, Inoa Lucio, Jimena Arriaga, Valeska Lovera (2), Laura Muñiz, Sandra Monteagudo (5) y Savina Bergara (3).
Árbitros: Marta Fernández Lafuente y Maialen Calderón Duñabeitia (vascas). Excluyeron a la local Carmen García-Calvo y a las visitantes Sandra Monteagudo y Kadidiatou Jallow.
Parciales: 4-2, 7-6, 8-8, 11-9, 12-13, 16-15 (descanso), 17-15, 18-16, 19-17, 20-19, 23-22 y 24- 25.
Incidencias: Florida Arena, 350 espectadores.
