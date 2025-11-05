El movimiento en los despachos que cambió la carrera de Kevin Bautista: De descender a Tercera a ser pieza clave con el Avilés en Primera Federación

Que la vida y el fútbol dan muchas vueltas es una verdad innegable, y si no que se lo pregunten a Kevin Bautista. El centrocampista sevillano es uno de los hombres de moda en Avilés, ya no solo por su golazo para tumbar al Arenteiro el pasado domingo (1-0), si no por la gran campaña que está realizando, siendo una pieza clave en el centro del campo de un cuadro blanquiazul que se encuentra en puestos de play-off de ascenso a Segunda División.

Bautista, de nuevo en el once ideal de la jornada en Primera Federación, vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Una situación difícil de imaginar hace tan solo unos años. Su historia es curiosa. Hace dos campañas, el sevillano descendió a Tercera Federación con el San Roque de Lepe. El centrocampista había sido uno de los futbolistas más destacados del conjunto andaluz, que en el cómputo global no había estado nada bien y perdió la categoría con varias jornadas de antelación. Pero su carrera cambió a raíz de un movimiento clave en los despachos.

En junio de 2024, el Avilés apostó por la contratación de Miguel Linares como director deportivo, buen conocedor del fútbol de su Andalucía natal. El responsable de la parcela deportiva blanquiazul había recabado buenos informes de Bautista, con el que además había coincidido en su etapa en el Córdoba, en la que Linares era secretario técnico. Por ello ambas partes no tardarían mucho en llegar a un acuerdo. Bautista se convirtió en el segundo fichaje del Avilés ese verano y el resto es historia.

En la pasada temporada, su primer año fuera de Andalucía, Kevin Bautista fue una de las piezas clave en el ascenso del Avilés. El centrocampista encajó bien en la idea de Javi Rozada y consiguió traducir su buen nivel en cifras: anotando cinco goles (las mejores cifras de su carrera) y dando una asistencia. Otro de los aspectos que siempre fue bien valorado dentro del club es su condición física, puesto que se ha perdido muy pocos encuentros por lesión.

A sus 26 años, Bautista se ha adaptado bien a su nueva experiencia en Primera Federación y, pese al cambio en el banquillo, también es un futbolista muy importante en los esquemas de Dani Vidal. En este primer tramo de temporada ya ha anotado dos goles y repartido una asistencia en apenas ocho encuentros y solo Cueto ha visto más veces portería. Con contrato hasta 2026, el sueño del andaluz es seguir creciendo de la mano de un Avilés que está siendo una de las grandes revelaciones en esta Primera Federación.