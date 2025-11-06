Cayarga desgrana una de las claves del próximo partido del Avilés: "Me han dicho que está irregular"

Berto Cayarga, mediapunta del Avilés, analizó la actualidad del club blanquiazul y, además, desgranó una de las claves del próximo compromiso del cuadro asturiano: el estado del césped del Príncipe Felipe, casa del Cacereño. Estas fueron sus palabras:

La semana de trabajo

“Veníamos de una semana un poco rara, porque veníamos de estar siempre compitiendo los fines de semana y nos tocó la Copa del Rey. Aun así llegamos en condiciones óptimas para el partido anterior en casa, a pesar de las dificultades. Esta semana la tomamos con más tranquilidad, queremos ir a Cáceres a ganar”.

Los detalles

“Tanto fuera de casa como de local la Primera Federación es una categoría muy igualada, los pequeños detalles marcan la diferencia. Se ve en nuestros partidos, que se deciden por eso. Tenemos que ir al Príncipe Felipe concentrados, sabiendo el partido que queremos hacer, para adaptarnos al campo y al rival”.

El estado del Príncipe Felipe

“No sabemos a ciencia cierta como está. Por lo que he podido ver y he preguntado me han dicho que le campo está irregular, que se levanta mucho, a ver como está el domingo. Nosotros llevaremos nuestro plan de partido para hacer lo que quiere el míster”.

El ánimo del equipo tras el último triunfo

“Después de la victoria ante el Arenteiro siempre se toma la semana con más confianza. No es lo mismo haber perdido, iríamos a este partido con otras ideas en la mente. Las victorias refuerzan, aunque aún tenemos mucho margen de mejorar. Es bueno haber mejorado”.

El buen momento del Avilés

“Hay que tener los pies en el suelo, pero hay que aprovechar la dinámica que llevamos. Estamos teniendo cierta pizca de suerte en los detalles, tenemos que seguir buscándola para que nos siga sonriendo”.