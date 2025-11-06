Uno de los jugadores más importantes del Avilés, con molestias para medirse al Cacereño
Desde el club son optimistas de cara a que esté disponible para el encuentro de este fin de semana
El Avilés ya se prepara para su próximo compromiso liguero, el que le enfrenta este domingo ante el Cacereño, aunque durante la sesión de hoy ha saltado la duda sobre quién ocupara la portería blanquiazul. Álvaro Fernández, uno de los jugadores más importantes del cuadro avilesino y guardameta titular, no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros, aunque sí que ha estado presente en la sesión. El madrileño tiene molestias y, por precaución, el cuerpo técnico liderado por Dani Vidal ha preferido no correr riesgos. Eso sí, desde el club son optimismas de cara a que este fin de semana pueda estar disponible.
Tanto Isi Ros como Santamaría tampoco han completado la sesión. El delantero gijonés sigue recuperándose de su lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, por lo que todavía está en duda si podrá ir convocado al encuentro ante el Cacereño. Lo del murciano todo apunta a que es una simple gestión de cargas.
Los que sí se han entrenado junto al resto de sus compañeros fueron Borja Granero y Campabadal. Ambos salieron con ciertas molestias tras el duelo contra el Arenteiro, pero ya parecen totalmente recuperados. Por su parte, Yasser y Edu Cortina continuan haciendo trabajo al margen del grupo.
