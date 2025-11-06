De ola en ola hacia el Mundial: el surfista asturiano que puede hacer historia esta semana

Su primer contacto con una tabla de surf fue a los cuatro años y, ahora, con 19, está a tan solo unos días de convertirse en el primer asturiano de la historia que se clasifica para el mundial junior de la World Surf League (WSL). Es la historia de Fonso Suárez (Gijón, 2006), que tratará de certificar una temporada de ensueño en las aguas de Agadir (Marruecos), donde afrontará la última ronda del circuito europeo, al que llega como primer clasificado. "Es increíble ver que todo el trabajo y esfuerzo realizado durante el año está dando sus frutos", desvela.

Fonso Suárez desarrolló su pasión gracias a su hermano, Kike, que también fue surfista de competición, y desde que tenía 15 años no se separa de la tabla, incluso llegando a dejar otros deportes de lado. Tras las llamadas de la selección española en varias ocasiones, el surfista gijonés comenzó el pasado mes de junio la liga júnior de la WSL para deportistas de 20 años y su balance ha sido muy positivo.

Hasta la fecha ha disputado cuatro campeonatos y llega como líder del ranking a la última cita. En Carballo (Galicia) se disputaron dos de las pruebas: en una quedó campeón y en otra segundo; en Irlanda llegó hasta semifinales y su única pega en el historial fue en Francia, donde finalizó en la 33.ª posición. Por lo que en Agadir no solo está en juego el campeón del circuito, sino un premio aún más jugoso: el pase al mundial junior que se celebrará en Filipinas el próximo mes de enero.

El sueño es muy complicado porque solo se clasifican dos surfistas de cada región (Europa, Asia, Australia, Norteamérica, Sudamérica…) pero Fonso Suárez parte con ligera ventaja. En este circuito solo se tienen en cuenta los tres mejores resultados de cada surfista y el gijonés compite con otros tres para lograrlo: los hermanos Dylan y Connor Donegan y el portugués Francisco Ordonhas, pero Suárez tiene claro el objetivo. "Tengo que quedar por delante de ellos para que no me puedan adelantar o que no mejoren los resultados que tienen ahora mismo", explica.

El surfista Fonso Suárez. | F. S. / F.S

El surfista asturiano llegó este lunes a Marruecos y comenzará a competir hoy directamente desde treintaidosavos de final. "El trabajo de la temporada está hecho y solo queda disfrutar. Ojalá que salga todo bien y pueda quedar campeón de Europa. Mis sensaciones surfeando son increíbles, el equipo que tengo detrás es increíble, siempre me están apoyando. Tengo ya ganas de competir", reconoce. Y tiene clara la clave del éxito. "Lo más importante es lo mental. El secreto para mí es estar tranquilo e ir manga a manga surfeando como yo sé. Si lo hago como el resto de la temporada se verán los resultados", subraya.

En juego está ese hito histórico de convertirse en el primer asturiano en un mundial junior, pero Suárez sabe que si él tiene presión, el resto tendrá aún más. "Ellos también se la juegan en cada manga y tienen menos margen. A mí me da mucha calma la gente que tengo detrás", reconoce. Y, pese a su juventud, muestra una madurez notable. "Ahora no puedo echarme atrás, hay que rematarlo. Y si sale mal pues se aprende, que se aprende más de los errores que de las victorias", destaca.

Desde el martes, el surfista gijonés entrena sobre la playa de Anza para recabar toda la información posible de cara a la competición. "Hay que echarle horas en el agua para conocer dónde verdaderamente rompen las olas con cada punto de marea y trabajar en todas las mareas, porque nunca sabes cuando te va a tocar competir y hay que estar preparado para todo", pero su preparación estos días es más analítica que física. "No solemos hacer baños largos, es cuestión de adaptarse porque aquí hace más calor y te cansas más", comenta.

El domingo, si todo sale según lo previsto, se disputará la gran final en Marruecos, donde se conocerá al campeón del circuito europeo y a los dos surfistas clasificados para el mundial junior. Ahí espera estar Fonso Suárez para ver recompensado el trabajo de muchos años. El joven surfista compagina su pasión con los estudios, entrena a diario y oposita para ser policía nacional, aunque este año está priorizando el deporte. "Hay que aprovechar las oportunidades, pero nunca dejaré de lado los estudios porque hay que tener plan b", destaca. Suárez vive en Gijón y todos los días coge su tabla, incluso en los fríos días de invierno. "A veces se hace complicado, pero la clave es tener ganas y motivación. Eso es lo que te hace seguir", concluye.