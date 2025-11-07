Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

70.000 euros en becas para 250 jóvenes del Grupo

El Grupo de Cultura Covadonga destina más de 70.000 euros en becas para 250 deportistas, dentro de un programa que premia tanto el rendimiento académico como los logros deportivos. La Gala de Entrega de Becas se celebrará el 17 del próximo mes de diciembre.

  1. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  2. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  5. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  6. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  7. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  8. Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña

Juegos y convivencia por San Juan Pablo II

IU, sobre la gestión del Valey en Castrillón: "Nadie asume responsabilidades"

Todas las propuestas del nuevo programa de ocio alternativo Abierto hasta el amanecer

Plantean trasladar al polígono de Maqua un parque de baterías: esta es la nueva instalación para el concejo de Gozón

Sergio Marqués: paisano y coyuntura

Gente a la que se le ha hecho temprano

Europa ante la legislatura del sentido común

Mal cariz

