El ala-pívot Sherif Idris abandona el Círculo Gijón

El Círculo Gijón Baloncesto ha perdido a una de las piezas con las que competía en Segunda FEB. El equipo se despidió del ala-pívot ceutí Sherif Idris, con una participación residual en lo que va de este curso después de haber sido parte de la plantilla del ascenso la temporada pasada: "Gijón siempre será tu casa", apuntó la entidad.