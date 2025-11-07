El ala-pívot Sherif Idris abandona el Círculo Gijón
M. R.
El Círculo Gijón Baloncesto ha perdido a una de las piezas con las que competía en Segunda FEB. El equipo se despidió del ala-pívot ceutí Sherif Idris, con una participación residual en lo que va de este curso después de haber sido parte de la plantilla del ascenso la temporada pasada: "Gijón siempre será tu casa", apuntó la entidad.
