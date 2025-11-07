Bugno, homenjeado por la Asociación de Exciclistas Asturianos
El mítico campeón italiano Gianni Bugno estará hoy en Asturias para recibir la insignia de oro de la Asociación de Exciclistas Asturianos, en un acto que tendrá lugar en el restaurante Peña Mea, en Llanera. El excorredor ovetense Eloy Santamarta recibirá también la insignia de oro y Hugo de la Calle, castrillonense que empieza a hacerse notar en el pelotón, y Eduardo Pérez-Landaluce la de plata. Serán agasajados también Javier Modesto González Cabeza, Camilo Figueroa y José Antonio Cima.
