Dani Vidal no quiere que nadie en el Avilés se confíe: "El día que miremos por encima del hombro a alguien nos van a pintar la cara"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó la actualidad blanquiazul antes de medirse este domingo, a las 16 horas, al Cacereño en el Príncipe Felipe. El técnico no quiere que nadie se confíe a pesar del buen inicio de temporada y destacó que tanto club como afición "tienen los pies en el suelo". Estas fueron sus palabras:

Las bajas

“El único que sí o sí está fuera es Yasser. Santamaría hoy ha completado el entrenamiento, si queremos podríamos contar con él, aunque quizás fuese un poco arriesgado. Isi no entrenó el jueves porque pasó una mala noche y Álvaro tenía una pequeña molestia en el gemelo. Le reducimos la carga de trabajo, pero mañana ya entrenará de forma normal y estará disponible para el domingo”.

El trabajo defensivo

“Ante el Arenteiro el equipo dio un paso importante en la faceta defensiva, pero también hubo acciones que no defendimos bien. Intentamos relacionar el trabajo con el tipo de rival al que nos enfrentamos, a qué situaciones a nivel ofensivo y defensivo nos va a llevar. Esta semana, al contrario de la anterior, hemos tenido más tiempo para trabajar en todos los aspectos”.

Sumar otra portería a cero

“Es un objetivo que tenemos siempre, pero no siempre se cumple. Sabemos lo difícil que es, por circunstancias nos ha costado más en el primer tramo de temporada. Esto forma parte de lo bonito del fútbol, con los mismos jugadores y entrenador unos días eres de lo mejor en ataque y atrás es todo un drama, y tres partidos después es todo al revés. El equipo está llevando una línea muy buena de trabajo, tenemos ese punto de autocrítica a nivel colectivo e individual que para mí es vital para crecer”.

La aportación del banquillo

“Tras los últimos encuentros los jugadores con menos minutos nos han dado motivos para ponerme en problemas, están llamando a la puerta. Quiero volver a poner en valor el trabajo que hacen, entrenando a muy buen nivel en el día a día. Eso les hace tener oportunidades de cara al fin de semana".

La posición de Kevin Bautista

“Dependerá del momento del partido y del rival. Bautista entra en ese grupo de jugadores, como se ve en varios de los que juegan en ataque, que nos permiten colocarlos en diferentes posiciones en función de lo que busquemos. Es una de las cosas que más me gusta de la plantilla. Tanto de pivote como de mediapunta está dando un buen rendimiento”.

La puntería de Raúl Rubio

“Está claro que le vendrá bien anotar su primer gol, tanto a él como a todos los delanteros. He hablado con él. Es un jugador que quiere jugar y que su equipo gane. Hay veces que los futbolistas son un pelín egoístas, pero aquí el grupo es muy sano en ese aspecto. Todos ponen la victoria por encima de haber jugado o no. Rubio está teniendo minutos y nos está dando rendimiento. Ojalá llegue pronto ese gol, pero no le veo nervioso ni con falta de confianza. Estoy seguro que te firmaría jugar el 100% de los minutos de aquí a final de temporada, con el mismo nivel de puntuación que hasta ahora, aunque no viese puerta".

La evolución de Osky

“Ya le conocía de mi etapa en Tarragona, lo tuve sobre la mesa para firmarlo. Sabíamos de sus condiciones y ahora está teniendo continuidad. Eso sí, hay compañeros como Viti que también pueden jugar en esa posición y están llamando a la puerta. Eso le permite a él tener un listón más alto y no bajarlo, porque si no pueden llegar las oportunidades para otros”.

El Cacereño

“Será un partido muy complicado, el Cacereño es un equipo que ya ha conseguido varias porterías a cero y que arriba tiene jugadores que con dos pasos te pueden generar situación de peligro. Centran muchísimo, tienen muchísima energía para llegar al área y a balón parado se nota que son un equipo que hace cosas diferentes. En su partido contra la Ponferradina se cayeron por el balón parado, pero fue un enuentro muy igualado. Tenemos que hacer las cosas bien”.

La buena racha del Avilés

“El día que miremos por encima del hombro a alguien nos van a pintar la cara. Necesitamos ir al límite. Las victorias están muy bien, pero siempre vamos con el agua al cuello para ganar un partido. Eso significa que el día que bajemos un poquito nos vamos a equivocar y esos resultados no llegarán”.

Análisis del inicio de temporada

“Nos vamos a esconder, estamos muy contentos, pero esto pasa rapidísimo. Quedan muchísimas jornadas. No es que las notas se pongan en mayo, es que no me gusta hablar a dos partidos vista. En el día a día con los jugadores no hablamos ni del siguiente domingo, directamente nos centramos en la sesión del día siguiente. El chute de confianza para los jugadores es grande, se sienten capaces de enfrentarse a cualquiera. Estoy contento porque, a pesar de esta buena puntuación, tenemos los pies en el suelo todos, tanto el club como la afición. Nadie te habla de otra meta que no sea conseguir la salvación. Eso no va reñido con la ambición, pero el objetivo hay que tenerlo claro”.