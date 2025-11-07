Diez jornadas de mucho brillo y un punto a reforzar: el análisis del trabajo de Dani Vidal a los mandos del Avilés

Dani Vidal, técnico del Avilés, ha comentado en varias ocasiones a lo largo de esta temporada que, hasta la jornada 10, no le gustaba mirar la clasificación. Al final, con pocos puntos en juego, el puesto dentro de la tabla tenía más tintes anecdóticos que algo real. Las diferencias, además, entre un lugar y otro eran mínimas. Ahora ya han pasado más de dos meses desde el inicio de la temporada y toca analizar el comienzo del técnico catalán en el banquillo del Suárez Puerta. A nadie se le escapa que la nota es muy alta, más si cabe teniendo en cuanta que el conjunto asturiano está en puestos de ascenso a Segunda División, pero hay una cuenta pendiente que hace que el entrenador no llegue al diez.

Los resultados

Si a alguien le dicen a principio de temporada que el Avilés iba a estar luchando por el ascenso a Segunda División en el mes de noviembre, le tildarían de loco. Dani Vidal suma diecisiete puntos, repartidos en cinco victorias, dos empates y tres derrotas, lo que coloca al cuadro blanquiazul como quinto, por detrás de presupuestos mucho más potentes que el de los asturianos. Si algo importa en el fútbol son los resultados. En esta faceta, el catalán está firmando un sobresaliente. Además, los avilesinos se han enfrentado ya a varios equipos llamados a pelear por la promoción, véase el Lugo, la Ponferradina o el Madrid Castilla. Tiene mucho mérito que un recién ascendido haya conseguido está gran cosecha de puntos, más si se tiene en cuenta el teórico tiempo de adaptación que debería haber tenido a la nueva categoría.

El estilo de juego

Si algo está atrapando a la afición del Avilés es el estilo de juego valiente de Dani Vidal. El técnico catalán no duda a la hora de ir a buscar al rival a su campo, con presiones asfixiantes que machacan la salida de balón del otro equipo. Además, esto no es algo que se vea solo en los primeros compases de los partidos, si no que en el tiempo de descuento los jugadores blanquiazules también van a morder a los contrarios. Esto es algo en lo que insiste mucho el entrenador durante las sesiones de entrenamiento y que está consiguiendo llevar al terreno de juego. Especial mención tiene, además, la valentía de sus cambios. Muchas veces Vidal opta por refrescar las piernas de sus atacantes para seguir haciendo mella con esa presión, antes de incorporar perfiles más defensivos para tratar de amarrar los resultados. También hay que destacar las diferentes posibilidades que está mostrando a la hora de sacar la pelota desde atrás, ya sea colocando un pivote a la altura de los centrales, situando a los laterales por dentro para tener más gente en el carril interior o utilizando a estos mismos para dar la amplitud.

La producción ofensiva

Uno de los puntos en los que más está destacando el Avilés, y que viene unido al estilo de juego, es los buenos números ofensivos que está teniendo. Nueve jugadores blanquiazules ya han visto puerta esta campaña, lo que ha llevado a los avilesinos a ser el segundo mejor ataque de su grupo. Por ahora la lista de goleadores la lidera Javi Cueto, con cuatro tantos.

La comunicación

Otro de los puntos a destacar de Dani Vidal en su periplo en el banquillo del Avilés es su faceta comunicativa. El catalán nunca se ha salido, por el momento, de la línea marcada por el club, a pesar de que, en ciertos momentos, tuvo motivos para ello. Además, siempre que puede ha mandado mensajes de cariño a una afición que parece entregada a él.

La faceta defensiva

Este es el gran punto negativo de Dani Vidal en el Avilés. Nadie pone en duda la efectividad en campo rival de los blanquiazules, pero, a pesar de la última portería a cero, los asturianos siguen siendo la peor defensa de Primera Federación, con dieciséis tantos en contra. Por ahora, la pegada está ocultado los problemas defensivos, pero puede llegar el momento en el que esa frescura ofensiva se apague. Aquí es donde debe focalizar el trabajo el técnico catalán durante las próximas semanas.