Así es Jana Villanueva, la promesa asturiana del bádminton que ya ofrece realidades

A sus 20 años, Jana Villanueva está en un momento decisivo de su carrera como jugadora de bádminton. Ovetense, vinculada al CB Oviedo, juega cedida en el Astures para tener su bautismo de fuego en la División de Honor, nivel que estrena el club gijonés. Jana está de enhorabuena: a la tercera fue la vencida y el Astures logró su primer triunfo en la máxima categoría, ante el San Fernando de Valencia (2-5). Pero, además, también se produjo la primera victoria de la jugadora asturiana en División de Honor. El dobles mixto que formaron Jana Villanueva y Alberto Perals, dos jóvenes valores, sumó uno de los cinco puntos visitantes ante una dupla de nivel como la que componen Lorenzo Adell y la danesa Amanda Petersen.

Mucha dedicación

Es una recompensa para Villanueva, que exhibe una gran dedicación al bádminton. Entrena seis días a la semana en el Centro de Tecnificación del Cristo y aceptó encantada la cesión en el Astures. "Yo estaba jugando en la segunda categoría con el Oviedo, se dio la oportunidad de jugar en División de Honor y me apetecía, estoy muy contenta", subraya la especialista en dobles, satisfecha con la que espera sea la primera victoria de muchas. "Nunca habíamos jugado juntos –dice en referencia al alicantino Perals– y al principio fue un poco raro, pero luego poco a poco fuimos jugando muy bien. Sabíamos que era un punto difícil, pero lo sacamos adelante y me hizo mucha ilusión". Será cosa de repetir pareja en el dobles mixtos. "Por mí...", dice sonriente la jugadora.

Victoria necesaria

Villanueva, enganchada al bádminton desde que se decidió a probar cuando estaba en el colegio público de La Corredoria, está llamada a ser una jugadora importante en el bádminton asturiano y concretamente en el equipo de Oviedo. Pero, mientras tanto, solo piensa en contribuir al asentamiento del Astures en la División de Honor tan brillantemente conquistada. Y lo ve factible: "Hay posibilidades, es un buen equipo que puede luchar por ello. Es verdad que no hemos tenido el mejor inicio de temporada (derrotas ante el Oviedo, 2-5, y frente al Alicante, 3-4), pero se puede. La victoria del otro día era necesaria y creo que también nos da ánimos". En realidad, la apretada derrota contra el conjunto alicantino, en un choque que pudo decantarse para cualquier lado, da un empujón moral al Astures, ya que el Alicante es el actual líder del grupo tras doblegar al campeón IES La Orden de Huelva.

Los miembros del Astures festejan su primera victoria en División de Honor, 2-5 ante el San Fernando de Valencia / CB Astures

Equipo formado

Villanueva ve además motivos estructurales para ser optimista. El Astures es un equipo con pocos recursos que está creciendo a gran velocidad y que ficha por encima de sus posibilidades gracias a cómo arropa a sus deportistas. "Puede que se note que es el primer año que está en la categoría, pero es un equipo igual de formado que el Oviedo, lo veo capacitado para permanecer en División de Honor", explica la jugadora.

Sin liga hasta enero

Al ser impares en el grupo, el Astures descansa en la próxima jornada, con lo que no vuelve a la competición hasta el 10 de enero. Sin embargo, Jana Villanueva tiene un objetivo antes: el campeonato de España sub-23, la última semana de este mes, en el que jugará el dobles mixto con Marcos García, compañero del Oviedo, y el femenino con una andaluza.