El piloto de rally asturiano Alejandro Cachón brilla en Japón: líder de su categoría y peleando con los mejores en la general

El piloto de rally de Cangas del Narcea Alejandro Cachón marcha primero de la categoría WRC2 Challenger y décimo de la general en el rally de Japón. El asturiano está realizando otra gran carrera, como ya hizo en el rally Europa Centro.

En estos momentos, cuando se llevan disputados siete tramos cronometrados en la competición de Japón, el de Cangas del Narcea, que participa con el GR Yaris Rally2 de MSI, ha marcado el mejor crono en seis de ellos, gracias a lo cual lidera su categoría, con doce segundos de ventaja sobre el ruso Nicolay Gryazin, que compite con un Škoda Fabia RS Rally2.

Tercero es el catalán Jan Solans, que compite con otro GR Yaris. En horario español, hoy, a las 23:00 horas, se inicia la segunda etapa, que consta de otro 7 tramos cronometrados. El rally de Japón, que en estos momentos está siendo liderado por el francés Sebastien Ogier, finaliza el domingo.

Por otro lado, en Asturias, mañana se disputa la novena edición del rally Ciudad de Langreo