El Aceites Abril ADBA Sanfer, a por el quinto triunfo en seis partidos

El Aceites Abril ADBA Sanfer visita hoy (18:30) al Smartlog Ointxe con el objetivo de sumar su quinta victoria en las seis jornadas que van en el grupo B de Liga Femenina 2. El conjunto avilesino está en un grupo de seis equipos que encabezan la tabla con cuatro victorias y una derrota. El Siroko Gijón, por su parte, visita (18:00) Tarragona a por su primer triunfo.