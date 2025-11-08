Alejandro Cachón sigue dominando en su categoría en la prueba del Mundial de rallys de Japón
El asturiano aventaja en 27 segundos a su principal perseguidor
El piloto de rally asturiano Alejandro Cachón continúa el ritmo rápido y seguro y sigue dominando la categoría WRC2 Challenger del rally de Japón, penúltima cita del Mundial de Rallys. El de Cangas de Narcea, en la última etapa disputada, con siete tramos cronometrados, marcó cuatro mejores tiempos, dejando dos para el ruso Nicolay Gryazin y uno para el catalán Jan Solans. El piloto asturiano aventaja en 27 segundos al ruso.
La última etapa, que se disputará esta misma noche y en el amanecer de mañana domingo (horario español), consta de seis tramos contra el crono. El rally sigue estando dominado por el francés Sébastien Ogier.
Por otra parte, en Alicante, en el rally de La Nucia, el gallego Javier Pardo y el asturiano David de la Puente encabezan la clasificación cuando solo restan por disputarse tres tramos cronometrados previstos para la tarde de hoy sábado. Ganar les daría el subcampeonato de España.
